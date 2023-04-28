我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

「批發蛋價」未來幾周有望跌至1打1元 近兩年新低

大幅減產 三星仍看好下半年晶片景氣

編譯劉忠勇／綜合報導
三星電子表示晶片減產會「減更大」（far more meaningful）以穩定晶片價格。(路透)
三星電子表示晶片減產會「減更大」（far more meaningful）以穩定晶片價格。(路透)

三星電子關鍵的晶片事業上季出現虧損，但這家全球最大記憶晶片製造商看好下半年景氣，雖承諾要大幅減產以穩定晶片行情，但仍要維持資本支出以穩固市占。

三星電子7日公布初估財報時，已宣布晶片會有「顯著幅度」減產，周四又強調會「比顯著更大」（far more meaningful），目的在於穩定晶片價格；但也表示今年將保持去年相同規模的記憶晶片投資，以確保中長期競爭力。

BNK投證分析師 Lee Min-hee 說：「除本季減產之外，三星電子表示，下半年生產會靈活調整，這表示還有可能進一步減產以管理庫存。」

新加坡銀行投資策略負責人Eli Lee認為，「記憶晶片業第1季可能已經度過需求疲軟的谷底，「高階記憶晶片銷售將繼續支撐局部需求，尤其下半年會有新智慧手機問世和人工智慧的需求」。

三星電子表示，記憶晶片需求正逐漸回升，呼應SK海力士高層前一天的看法。三星預料，受到中國大陸景氣回升提振，智慧手機和顯示器市場下半年會復甦。三星電子周四股價變動不大。

三星電子上季淨利為1.4兆韓元（10.5億美元），略低於分析師所估的1.45兆韓元。最大事業半導體部門從去年同期營業利潤8.5兆韓元轉為出現營業損失4.58兆韓元。三星電子幾周前已公布營業利益創下2009年來最低。

晶圓製造事業第1季因需求萎縮，導致庫存升高，後續訂單減少，獲利顯著降低，但第2季業績較第1季略為改善，反映需求回升。晶圓製造事業下半年也可望因高效運算（HPC）和車用晶片需求而復甦。

在全球經濟復甦的跡象下，三星電子也看好智慧手機市場下半年銷售量和銷售額會走揚。

晶片 三星 手機

上一則

Fed下周升息可能喊卡？

下一則

新加坡再出手打房 調高房地產稅

延伸閱讀

台積電：3奈米強化版明年量產 2奈米2025年量產

台積電：3奈米強化版明年量產 2奈米2025年量產
三星、SK海力士齊聲唱：記憶晶片景氣復甦在望

三星、SK海力士齊聲唱：記憶晶片景氣復甦在望
德儀財測悲觀 晶片景氣惡化

德儀財測悲觀 晶片景氣惡化
顧能：全球晶片營收看跌11%

顧能：全球晶片營收看跌11%

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬