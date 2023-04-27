曾被點名是下一個瑞信的德銀 上季獲利創十年新高

走過3月銀行業風暴的德銀，上季稅前獲利增加12%至19億歐元。 （路透）

在3月的銀行業風暴 中，曾被點名是「下一個瑞信」的德意志銀行發布上季財報，稅前獲利攀抵十年新高，這是拜利率升高和資產管理事業獲資金流入所賜。

這家德國最大銀行27日公布，第1季的稅前獲利年增12%至19億歐元（20..9億美元），英國金融時報（FT）報導這是十年新高，也超越分析師 預期的17億歐元；淨利年增9.2%，達到11.6億歐元，CNBC指這是連續第11季交出淨利，同樣超越市場預期。營收則成長5%至77億歐元。普通股權益第一類資本比率也增加0.2個百分點至13.6%，該比率為衡量銀行資產負債表體質的重要指標。

德銀財務長馮莫爾特克說，德銀在上季證明其體質強健，具有韌性。

在上季，德銀企業銀行業務的獲利勁增35%，抵銷了在交易減少之際、投銀獲利縮減19%的影響。該銀行的零售銀行獲利則成長10%。

儘管獲利躍增，德銀已加速削減成本，並把撙節的目標提高25%至25億歐元，並表示將裁減800名高級員工。

馮莫爾特克表示，在銀行業的風暴中，德銀遭受投機性攻擊；3月24日當天，股價 挫跌達15%，但他並未說明德銀對此的看法，例如這是否為蓄意攻擊，或誰是幕後主使者。

德銀27日股價開高後震盪，一度挫跌逾3%，但之後又翻紅。摩根大通分析師阿布侯賽因表示，這份財報憂喜參半，「充其量只能說還過得去」，原因是德銀企銀業務的業績報喜，但投銀和私人銀行的業務下滑。