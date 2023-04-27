我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

SK海力士樂觀預期 DRAM谷底已過

編譯葉亭均╱綜合報導

全球第二大DRAM廠南韓SK海力士昨（26）日公布上季連續兩季虧損，淨損金額為單季最大，惟公司看好營運已於上季觸底，下半年市況將好轉，並暗示DRAM市場最糟的狀況已過。法人看好，SK海力士看多後市。

SK海力士正向看DRAM市況發展，激勵昨天股價不受財報失色影響，勁揚2.2%；南亞科、華邦、威剛股價同步收紅。

SK海力士上季營業損失3.4兆韓元（25.4億美元），虧損較去年第4季的1.9兆韓元擴大，為SK集團2012年收購海力士以來最大單季虧損；上季營收則比去年同期下滑58.1%至5.08兆韓元，季減34%。

SK海力士說，「第1季記憶體晶片持續不景氣，需求不振與產品價格下跌，導致公司營收比前季縮減，營業損失也擴大」，「但我們預期營收在第1季觸底後，隨著銷售量逐步增加，第2季業績將回升」。

SK海力士強調，「以當前需求來看，我們可能無法期待價格在第2季大漲…但我們預期業界減產的效應正在第2季顯現，預期供需情勢將從第3季開始好轉」。

彭博資訊分析師指出，雖然SK海力士本季恐仍難逃虧損，營收年比可能下滑，但季比可能回升，第1季可能是今年最糟的一季，本季DRAM和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）位元出貨量都可望季增二位數百分比。

SK海力士預期，今年DRAM位元需求將增加中至高個位數百分比（4%至9%），NAND晶片位元需求增幅為高個位數到中間二位數百分比（7%至16%），並預測在生成式AI工具熱潮下，伺服器記憶體晶片的需求看增，將聚焦銷售DDR 5等先進產品。SK海力士強調，該公司在看到更平衡的供需情勢，與更適當的庫存水準前，將維持「保守的生產計畫」。

營收 晶片 股價

上一則

德儀財測悲觀 晶片景氣惡化

下一則

新加坡金融單位：貿易戰催動慢球化

延伸閱讀

晶片大戰 美促南韓勿提供中國晶片

晶片大戰 美促南韓勿提供中國晶片
FT：美促南韓廠勿填補美光在中銷售缺口 削弱中國報復力道

FT：美促南韓廠勿填補美光在中銷售缺口 削弱中國報復力道
長鑫存儲估值 超過145億美元

長鑫存儲估值 超過145億美元
美掐中國 南韓找到機會 記憶體晶片市占今年料衝高到64%

美掐中國 南韓找到機會 記憶體晶片市占今年料衝高到64%

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02
美國銀行業主管高度擔憂商業用不動產價格下跌，導致銀行業財務風險升高。(歐新社)

美國商用不動產重挫 較小型銀行可能陷入危機

2023-04-23 09:23
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬