SK海力士樂觀預期 DRAM谷底已過

全球第二大DRAM廠南韓SK海力士昨（26）日公布上季連續兩季虧損，淨損金額為單季最大，惟公司看好營運已於上季觸底，下半年市況將好轉，並暗示DRAM市場最糟的狀況已過。法人看好，SK海力士看多後市。

SK海力士正向看DRAM市況發展，激勵昨天股價 不受財報失色影響，勁揚2.2%；南亞科、華邦、威剛股價同步收紅。

SK海力士上季營業損失3.4兆韓元（25.4億美元），虧損較去年第4季的1.9兆韓元擴大，為SK集團2012年收購海力士以來最大單季虧損；上季營收 則比去年同期下滑58.1%至5.08兆韓元，季減34%。

SK海力士說，「第1季記憶體晶片 持續不景氣，需求不振與產品價格下跌，導致公司營收比前季縮減，營業損失也擴大」，「但我們預期營收在第1季觸底後，隨著銷售量逐步增加，第2季業績將回升」。

SK海力士強調，「以當前需求來看，我們可能無法期待價格在第2季大漲…但我們預期業界減產的效應正在第2季顯現，預期供需情勢將從第3季開始好轉」。

彭博資訊分析師指出，雖然SK海力士本季恐仍難逃虧損，營收年比可能下滑，但季比可能回升，第1季可能是今年最糟的一季，本季DRAM和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）位元出貨量都可望季增二位數百分比。

SK海力士預期，今年DRAM位元需求將增加中至高個位數百分比（4%至9%），NAND晶片位元需求增幅為高個位數到中間二位數百分比（7%至16%），並預測在生成式AI工具熱潮下，伺服器記憶體晶片的需求看增，將聚焦銷售DDR 5等先進產品。SK海力士強調，該公司在看到更平衡的供需情勢，與更適當的庫存水準前，將維持「保守的生產計畫」。