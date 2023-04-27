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德儀財測悲觀 晶片景氣惡化

編譯葉亭均／綜合報導
德州儀器（TI）本季財測展望悲觀，顯示晶片需求下滑的情況正蔓延至廣泛領域。（美聯社）
德州儀器（TI）本季財測展望悲觀，顯示晶片需求下滑的情況正蔓延至廣泛領域。（美聯社）

堪稱半導體業風向球的德州儀器（TI），對本季財測展望悲觀，顯示晶片需求下滑的情況持續在幾個先前未受損的領域擴散。

德儀在美股25日盤後公布，本季營收預估介於41.7億至45.3億美元，代表比去年同期下滑16.5%，比分析師預期的15%降幅更大；本季每股盈餘預估介於1.62至1.88美元，中間值也低於分析師預測的1.83美元。

不過由於同在盤後公布財報的微軟和字母交出亮眼成績，市場對科技業需求復甦的期待加深，也吹散部分籠罩在德儀頭上的烏雲。德儀25日盤後一度小漲0.4%，但26日早盤走低。

德儀主管向來不願對需求方向做出廣泛預測，而是聚焦告訴投資人他們的產品有很長的生命周期，到了晶片產業脫離景氣谷底時依然具有價值。

德儀財務長利薩爾迪接受彭博資訊訪問時表示，長期而言依舊看好這個產業、終端市場和公司前景。

晶片供應過剩的情況已從消費電子品市場進一步擴散至企業、工業等更廣泛的市場，此時正值利率攀升、經濟大環境放緩，各領域縮減支出。

德儀有很大一部分營收來自工廠設備訂單，先前便是拜這類訂單所賜，躲過個人電腦（PC）和智慧手機銷售下滑的衝擊。

對晶片需求依舊暢旺的汽車產業，仍是德儀一個強勁的市場，但執行長伊蘭（Haviv Ilan）表示，其他領域表現不妙，「當季除了汽車產業外，我們其他終端市場都表現疲軟」。

回顧上季，德儀營收下滑11%至43.8億美元，大致符合分析師預期，但營收萎縮幅度寫下過去十季最大。

以晶片類別來看，類比晶片銷售下滑14%，嵌入式處理器銷售成長6.4%，其他部門營收下滑16%。

在個人電子產品領域與供應給資料中心伺服器的部門，上季營收都比去年第4季下滑30%；工業市場營收持平。

營收 晶片 分析師

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