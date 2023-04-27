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顧能：全球晶片營收看跌11%

編譯簡國帆／綜合報導
顧能預測，今年的全球半導體營收將比去年下滑11.2%。(路透資料照片)
顧能預測，今年的全球半導體營收將比去年下滑11.2%。(路透資料照片)

研究機構顧能（Gartner）預測，今年的全球半導體營收將比去年下滑11.2%。

顧能指出，半導體市場的短期展望已進一步惡化，預估今年全球半導體營收將降至5,322億美元。顧能實行副總裁（Practice Vice President）戈登指出，隨著經濟逆風持續，且終端市場電子產品需求疲態正從消費者蔓延到企業，創造出不確定的投資環境，加上晶片供過於求正拉高庫存、壓低晶片價格，使今年的半導體市場加速下滑。

記憶體晶片營收今年將銳減35.5%到923億美元，DRAM市場今年多數時間都將嚴重供應過剩，主因是終端設備需求低迷，庫存又居高不下，顧能分析師認為今年的DRAM營收將下滑39.4%到476億美元；在NAND快閃記憶體市場，未來半年的市況將類似DRAM市場，今年營收看減32.9%至389億美元。

個人電腦（PC）、平板電腦及智慧手機半導體市場陷入停滯，今年的營收估為1,676億美元，占比為31%。不過，汽車與工業、軍／民航太半導體市場今年將成長，車用晶片市場營收料將成長13.8%到769億美元，

戈登說，半導體產業未來十年正面臨一些長期挑戰，過去十年的高銷量、高利潤市況即將告終，包括PC、平板電腦和智慧手機等缺乏技術創新的市場，同時新冠疫情和美中貿易緊張也加劇去全球化趨勢，造成科技國族主義崛起，「現在的半導體被視為國安議題」，各國爭相吸引晶片業者建廠與供應鏈進駐。

顧能認為，明年的展望較光明，顧能預測明年全球半導體營收將成長18.5%，成為6,309億美元，記憶體晶片營收更看增70%，DRAM將轉向供不應求，營收可望暴增86.8%，NAND快閃記憶體也將深度供應短缺，營收預估將增加60.7%。

顧能指出，未來將有更多、但規模更小的終端市場，終端市場將變得更加分裂，分別有成長來自汽車、工業、物聯網（IoT）及軍事／航太部門的多個不同領域，受消費者可裁量支出的影響降低，更容易受到企業資本支出的牽動。

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