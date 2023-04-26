如何抗通膨？英央行學者籲民眾「接受變窮事實」 而非要求加薪

英國央行的經濟學家說，為控制物價上漲的壓力，民眾應停止要求加薪。只是民眾應該都無法接受這個說法。 （歐新社）

英格蘭銀行（央行 ）首席經濟學家皮爾（Huw Pill）說，英國 民眾應接受自己變窮的現實，否則物價將持續上漲。他說，若民眾對此感到抗拒，英國的情況會變得更糟。

他說，英國的勞工為因應帳單金額增加和其他成本攀升，要求更高的薪資，導致企業調漲產品和服務的價格。

英國3月的通膨年增率為10.1%，儘管比2月的10.4%略為減緩，但仍在高檔盤旋，也遠高於央行的2%目標。

皮爾表示：「在英國，某些人必須接受處境變差的事實，不要再為了維持實質購買力而競逐更高的價格，無論是透過薪資調升，或把能源成本轉嫁給消費者等方式。」他說，目前民眾不斷轉嫁通膨壓力，正是物價上漲的來源之一，這部分的通膨很難消退。

投資公司Abrdn資深投資主管摩爾說，皮爾把問題指向推升通膨的一次性因素，並表示「不要怪我們（指央行），看看這些一次性的因素，我們需要大家伸出援手，來把通膨率壓低到2%，只要你們愈快壓低通膨預期，例如降低薪資需求，你和雇主談成的結果將有助於壓低通膨。」

然而，摩爾說，在新冠疫情爆發後，英國央行大幅擴張貨幣 供應。問題在於，貨幣主義經濟學家，認為貨幣供給才是通貨膨脹的關鍵根源，因此目前存在激烈的爭論：究竟是暫時性因素導致通膨上升，還是這是貨幣供應增加所造成的結果？

摩爾指出，英國央行的目的，是希望民眾能抑制對薪資的要求。央行特別擔心核心物價，而核心物價上漲的主要動能正來自薪資，只是英國央行所提出的要求，民眾可能難以接受。