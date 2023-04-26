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Netflix投資南韓 擬4年25億美元

編譯黃淑玲／綜合報導

串流影音巨人Netflix宣布，未來四年將在南韓投資25億美元，製作電視劇、電影等影音娛樂內容，創造更多諸如魷魚遊戲、黑暗榮耀的超夯韓劇。南韓媒體類股25日聞訊大漲，反映利多。

正在美國訪問的南韓總統尹錫悅，24日與Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）見面時收下這項投資承諾。

薩蘭多斯表示，「我們之所以能做此決定，是因為對南韓內容產業有很大的信心，我們將持續製作好看的故事」，「我們的投資將會強化（我們）與韓國及韓國創意生態系的長期夥伴」。他點名魷魚遊戲、黑暗榮耀等韓劇，稱讚南韓創作者現在立足全球文化潮流中心。

薩蘭多斯強調，25億美元是Netflix從2016年進入南韓到2021年這幾年間投資額的兩倍左右。

尹錫悅歡迎Netflix的投資，期待為南韓內容產業、創作者與Netflix都帶來巨大機會。總統辦公室官員透露，Netflix的投資計畫花了三個月完成，一開始是由尹錫悅辦公室提議，Netflix內部接著仔細評估，最後拍板25億美元投資案。

南韓影音內容產製公司Showbox，25日早盤一度大漲26%。

南韓 投資 Netflix

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