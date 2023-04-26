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蘋果禁第三方支付 初審推翻

編譯葉亭均／綜合報導

美國的上訴法院24日針對蘋果與熱門網路遊戲「要塞英雄」（Fortnite）開發商Epic Games的訴訟作出大致有利於蘋果的判決。不過，蘋果可能被迫要調整應用程式商店App Store的付款政策，不得禁止連結到App Store以外的支付管道。

美國聯邦第九巡迴上訴法院24日維持下級法院在2021年的判決，認定蘋果未違反反托辣斯法。Epic Games當時控告蘋果的網路商店政策，違反聯邦法律，理由是禁止第三方的應用程式（App）市集平台出現在蘋果的作業系統上。

蘋果大致贏得這場訴訟戰，因為上訴法院法官認定蘋果沒有壟斷任何市場。

不過，這項判決也使蘋果輸掉一項主張，而且必須允許開發商在自家的App內部置放連結，以便讓使用者能夠在App Store之外進行購買。初審法院法官在判決中說，蘋果不能再禁止第三方支付方式的連結和按紐，而上訴法院並未推翻此判決。

至於蘋果是否被迫允許開發商置放連結，以便讓用戶連結到外部付款管道，將交由可能在未來舉行的聽審來決定。蘋果對此表示可能考慮上訴。

蘋果在判決出爐後宣稱取得勝利，發表聲明說：「在兩年內第二度，聯邦法院判決蘋果在州和聯邦層級遵守反托辣斯法律。我們尊重法院對剩餘一項依據州級法律的主張有不同看法，而且考慮進一步評估。」

Epic則發出聲明，坦承輸了有關蘋果違反反托辣斯法的主張，但表示審理法院的命令「讓iOS開發商可以自由地將消費者帶到網絡上，可在那裡和他們直接做生意」。

蘋果強烈控制著App Store，這款應用程式商店是其他業者向消費者販售iPhone手機App的唯一管道。但App和遊戲開發商多年來一直對App Store的規則和收費不滿，當年Epic Games把蘋果告上法院。

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