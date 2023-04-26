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LVMH市值 衝上5000億美元

編譯季晶晶、葉亭均／綜合報導
法國精品巨擘LVMH本周成為第一家市值突破5000億美元的歐洲企業。（路透）
法國精品巨擘LVMH本周成為第一家市值突破5000億美元的歐洲企業。（路透）

法國精品巨擘LVMH股價24日再創新高，公司市值隨之繼續膨脹，成為第一家市值站上5,000億美元大關的歐洲企業，在全球市值排行榜上與特斯拉的排名之爭也更形激烈。

英國金融時報（FT）報導，LVMH股價24日盤中一度上漲0.3%至903.7歐元，市值攀抵4,540億歐元，以當時歐元兌美元匯價為1.1019計算，LVMH市值達5,003億美元，是歐洲有史以來第一家達此里程碑的上市公司。

若以全球市值排名來看，這家精品龍頭旗下有Louvis Vuitton和寶格麗（Bulgari）等奢侈品牌的精品龍頭，目前正好排在全球第十名，第九名正好是電動車大廠特斯拉。

據彭博億萬富豪指數最新排名，LVMH的執行長阿諾特是全球首富，特斯拉執行長馬斯克則居阿諾特之後。

LVMH股價本月來漲逾5.5%，今年來更大漲逾30%，主要是各國防疫措施陸續解除，邊境隨之開放，旅行風潮再度帶回高端消費者，去年營收為792億歐元（871億美元），經常性業務利潤為211億歐元，連續第二年創紀錄。拜中國大陸疫後重新開放所賜，LVMH今年第1季銷售年增17%，比分析師預期高出一倍以上。

特斯拉股價今年截至24日也漲逾30%，但本月至今重挫逾20%，市值隨之降至5,050億美元左右，與LVMH的差距愈拉愈近。這家電動車大廠不斷降價刺激銷售，卻也擠壓了利潤和投資人信心。

其實不只LVMH，其他如愛馬仕（Hermes）、Burberry、開雲（Kering）等精品股，今年來股價也同步飛揚，堪稱「抗衰退概念股」，顯然在一個忙著應付通膨、戰爭和銀行擠兌的世界裡，精品需求依然火爆，凸顯了消費者對奢侈品的熱愛。

更重要的是，熱烈擁抱精品的族群不再只是富人，現在連收入不高的年輕一代也願意豪擲千金把名牌包捧回家。美國商業月刊Fastcompany列出幾大原因，說明為何千禧一代和Z世代對精品愛不釋手。

第一，奢華不再等同於「正式」，其次，年輕世代認清「少即是多」、從「快時尚」走向精品，就算預算不寬裕者，也會購買二手精品。第三，社群媒體行銷、網紅的影響力、IG上的炫富帶動精品潮流。

LVMH與特斯拉市值走勢。（彭博資訊）
LVMH與特斯拉市值走勢。（彭博資訊）

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