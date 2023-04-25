Netflix宣布將投資南韓25億美元 韓媒體類股大漲

Netflix出品的韓劇「黑暗榮耀」系列，劇中演員宋慧喬（前右）、林知衍（左）在幕後談笑風生。（中央社／Netflix提供）

美國串流影音巨人Netflix 周一（24日）宣布，未來四年將在南韓投資 25億美元製作電視劇、電影等影音娛樂內容，創造更多諸如魷魚遊戲、黑暗榮耀的超夯韓劇。南韓媒體類股聞訊大漲，反映利多。

正在美國訪問的南韓總統尹錫悅，24日與Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）見面時，收下這項投資承諾。

薩蘭多斯表示，「我們之所以能做此決定，是因為對南韓內容產業有很大的信心，我們將持續製作好看的故事」，「無庸置疑，我們的投資將會強化（我們）與韓國及韓國創意生態系的長期夥伴」。他點名魷魚遊戲、黑暗榮耀等大熱韓劇，稱讚南韓創作者現在立足全球文化潮流的中心。

薩蘭多斯強調，25億美元是Netflix 2016年進入南韓到2021年這幾年間投資額的兩倍左右。

尹錫悅歡迎Netflix的投資，期待為南韓內容產業、創作者與Netflix都帶來巨大機會。南韓總統辦公室官員透露，Netflix的投資計畫花了三個月完成，一開始是由尹錫悅辦公室提議，Netflix內部接著仔細評估，最後拍板25億美元投資案。

南韓影音內容產製公司Showbox，周二早盤一度大漲26%，創去年11月23日以來最大漲幅。同行競爭對手Studio Santa Claus娛樂公司股價也跳漲23%。

韓流席捲全球，使得南韓娛樂股受到散戶投資人歡迎，押注後續還有更多熱播韓劇助長公司股價。上個月有連續兩周時間，韓劇黑暗榮耀是Netflix平台上收看量最高的節目，由印度到阿根廷，在全球90多個國家幾乎都雄霸榜首。