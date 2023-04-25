我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

瑞銀獲利腰斬 因訴訟費用收購瑞信後首份財報表現差

編譯季晶晶／綜合外電
瑞銀集團周二公布，第1季淨利銳減52%，表現遜於市場預期。（路透）
瑞銀集團周二公布，第1季淨利銳減52%，表現遜於市場預期。（路透）

瑞銀集團（UBS）周二發布自宣布併購瑞士信貸（Credit Suisse）以來的第一份財報，由於為歷史久遠的訴訟提撥更多準備金，導致第1季淨利較去年同期腰斬，表現遜於分析師預期。

這家瑞士最大的銀行公布上季淨利大減52%至10.3億美元，因為進一步提撥了6.65億美元，為金融危機之前銷售美國住宅不動產抵押貸款證券的相關訴訟作準備。

執行長安思傑（Sergio Ermotti）表示：「我們正與美國司法部深入討論，很高興對解決可追溯至15年前的問題取得進展。」

瑞銀的上季營收是87.5億美元，低於一年前的93.8億美元。營業費用是72億美元，高於一年前的66億美元。普通股權第一類資本比率（CET1）——衡量銀行償付能力的指標——為13.9%，相較下，去年同期為14.1%。

瑞銀也公布，今年前三個月的資金流入達到420億美元，旗艦財富管理部門獲得280億美元的淨新資金，有70億美元來自3月的最後10天，這與不久前收購進來的瑞士信貸上季流失達69億美元，形成鮮明對比，讓令人失望的財報表現有了亮點。根據路孚特，分析師先前預估瑞銀上季淨利可達17.5億美元。

在去年的年度報告裡，瑞銀描述它如何在止於2007年的五年內，成為美國住宅抵押貸款證券的發行人和承銷商。2018年11月，美國當局對瑞銀提告，要求對其大量參與此類交易進行處罰。瑞銀後來打輸了官司。

貸款 證券 分析師

上一則

美經濟處於「貨運衰退」 對中國貿易持續下降

延伸閱讀

瑞士信貸第1季資產大失血

瑞士信貸第1季資產大失血
暫時趨於平穩 波動轉眼將至

暫時趨於平穩 波動轉眼將至
弱者退場 零售市占重洗牌

弱者退場 零售市占重洗牌
瑞銀出手完成併購前 瑞信首季資金外流逾680億美元

瑞銀出手完成併購前 瑞信首季資金外流逾680億美元

熱門新聞

安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅