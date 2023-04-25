瑞銀獲利腰斬 因訴訟費用收購瑞信後首份財報表現差

瑞銀集團周二公布，第1季淨利銳減52%，表現遜於市場預期。（路透）

瑞銀集團（UBS）周二發布自宣布併購瑞士信貸（Credit Suisse）以來的第一份財報，由於為歷史久遠的訴訟提撥更多準備金，導致第1季淨利較去年同期腰斬，表現遜於分析師 預期。

這家瑞士最大的銀行公布上季淨利大減52%至10.3億美元，因為進一步提撥了6.65億美元，為金融危機之前銷售美國住宅不動產抵押貸款證券 的相關訴訟作準備。

執行長安思傑（Sergio Ermotti）表示：「我們正與美國司法部深入討論，很高興對解決可追溯至15年前的問題取得進展。」

瑞銀的上季營收是87.5億美元，低於一年前的93.8億美元。營業費用是72億美元，高於一年前的66億美元。普通股權第一類資本比率（CET1）——衡量銀行償付能力的指標——為13.9%，相較下，去年同期為14.1%。

瑞銀也公布，今年前三個月的資金流入達到420億美元，旗艦財富管理部門獲得280億美元的淨新資金，有70億美元來自3月的最後10天，這與不久前收購進來的瑞士信貸上季流失達69億美元，形成鮮明對比，讓令人失望的財報表現有了亮點。根據路孚特，分析師先前預估瑞銀上季淨利可達17.5億美元。

在去年的年度報告裡，瑞銀描述它如何在止於2007年的五年內，成為美國住宅抵押貸款證券的發行人和承銷商。2018年11月，美國當局對瑞銀提告，要求對其大量參與此類交易進行處罰。瑞銀後來打輸了官司。