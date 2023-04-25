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鐵礦砂下挫 逼近100元關

編譯葉亭均、洪啟原／綜合報導

新加坡鐵礦砂期貨價格24日重挫近5%，日益逼近100美元關卡；中國大連市場的鐵礦砂期貨同日也下跌3.5%，原因是營建業傳統旺季的鋼材需求不旺，加上大型採礦業者表示目前供應充足，拖累整體市場情緒。

在新加坡交易的5月基準鐵礦砂期貨，24日盤中重挫4.9%，報每公噸102.8美元，寫下去年12月初以來最低水準，從14日迄今則已重挫逾11%。大連鐵礦砂期貨盤中大跌3.5%，報每公噸人民幣718.5元。上海期貨交易所的基準螺紋鋼和熱軋卷板期貨各下跌3.6%和3.7%。

儘管中國正處於建築業傳統旺季，但鋼鐵消費並未大幅提高，使得投資人重新評估鐵礦砂市場的復甦時程。中國華泰期貨表示，雖然煉鋼廠本周可能在五一黃金周假期來臨前補充原物料，但除此之外的需求看起來較為溫和，這將限制煉鋼廠的獲利能力，且可能導致煉鋼廠減產。

市場對中國經濟復甦步伐的擔憂，也使基本金屬價格承壓。在倫敦金屬交易所（LME）交易的銅、鋁、鋅、鎳等價格均走弱。

澳盛銀行（ANZ）大宗商品策略師說：「儘管中國適逢營建旺季，但鋼價跌跌不休，因受需求疲軟和庫存升高拖累。」中國鋼鐵重鎮河北省唐山市有超過40%煉鋼廠正在維修保養，因此對鐵礦砂的需求下滑。

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