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企業節流 揮刀大砍出差預算

編譯葉亭均／綜合報導
最新研究報告顯示，企業縮減出差預算，商務旅行恐難返疫情前的盛況。 （美聯社）
最新研究報告顯示，企業縮減出差預算，商務旅行恐難返疫情前的盛況。 （美聯社）

最新研究顯示，企業大手筆支出讓員工出差的做法，可能不會再恢復到往昔水準。

CNBC網站引述研調業者Morning Consult一份報告指出，緊縮的企業預算與虛擬工作新方式，已永久改變商務旅行。此外，商務旅客的結構也出現變化，如今這群旅客年紀更輕，且更可能乘坐經濟艙，其中約半數年薪不到5萬美元；一種不同的商務旅行正慢慢成形，也常成為產業的「新常態」。

Morning Consult表示，雖然全球的休閒旅遊持續成長，但美國商務旅行去年停滯，根據對約4,400名美國人士進行的調查顯示，2022年的國內外商務旅行僅成長1%；和新冠疫情爆發前相比，更少人為了商務出差，那些會進行商務之旅者，出差頻率也減少。

近三分之一受訪者表示，他們的公司已改變出差政策，最常見的是減少出差頻率（60%）以及減少出差員工人數（56%）。54%表示公司更仔細檢視差旅花費支出。最常被砍掉的項目則包括公司團隊凝聚之旅、貿易展與獎勵旅遊。

受調者認為這些調整是為了縮減成本、改善員工健康與身心狀況，而且線上會議的出現也消除了特定面對面會議的必要性。

調查也顯示，企業高層主管指出「環境永續」也是影響差旅政策的一個因素。根據德勤本月進行的一項企業出差調查顯示，在美國，在受調查的公司中，每七家就有一家預期永續目標會讓2023年的商務旅行減少。在歐洲更是五家中就有一家。

德勤調查發現，三分之一的美國企業和40%的歐洲企業指出，為了達到2030年的氣候目標，有必要減少員工出差的支出。

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