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瑞士信貸第1季資產大失血

編譯劉忠勇、林聰毅／綜合報導

瑞士信貸（Credit Suisse）24日公布，第1季資產淨流出612億瑞士法郎（690億美元），雖已接受由政府主導的紓困，但截至目前流出現象仍未停止。隨著瑞信併歸瑞士銀行集團的聯姻即將完成，這可能是這家167年歷史的金融機構最後一次公布業績。

瑞信說，流出的金額主要來自財富管理部門，而且遍布於各地區。瑞信財富管理部門所管理的資產至今年3月底為止降至5,025億瑞郎，相較於去年同期的7,070億瑞郎，減幅多達29%。該銀行去年第4季資產淨流出1,105億瑞郎。

瑞信表示，這波重大資產淨流出，特別是3月下旬最多，因為在瑞銀出手併購前，恐慌氣氛籠罩。瑞信還說：「流出現象已經逐漸趨緩，但截至2023年4月24日為止情況尚未逆轉。」瑞信也出現大量現金存款提領及到期定期存款不再續存的情況。客戶存款在第1季減少670億瑞郎。

瑞信表示，至第1季為止，這些機制借款淨額為1,080億瑞郎，之前已償還600億瑞郎。瑞信表示第1季過後又還了100億瑞郎。

瑞信也公布，第1季稅前獲利128億瑞郎（144.3億美元），主要是瑞士監管機構下令將150億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券註銷所致。瑞信去年同期則是出現巨額損失。瑞信並表示，財富管理及投資銀行部門第2季可能持續虧損，並預期該集團今年將虧損。市場人士說，這可能是瑞信最後一次發布財報，之後將視該行與瑞銀集團合併進度而定。

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