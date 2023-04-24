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科技財報前夕 那指收盤下跌

瑞銀出手完成併購前 瑞信首季資金外流逾680億美元

中央社／蘇黎世24日綜合外電報導

瑞士信貸銀行今天公布財報，2023年前3個月該行資金外流逾680億美元，這可能是瑞士銀行集團（UBS）完成收購該行前，瑞信最後一次發布財報。

法新社報導，瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行光第一季就失血612億瑞郎（約686億美元）。

與此同時，瑞信今年第一季淨利成長至124億瑞郎，主要因遭瑞銀緊急併購後，瑞信發行的債券遭註銷。瑞信去年同期則是呈現鉅額虧損。

投資人急切等待瑞信公布首季財報，以從中一窺瑞銀集團收購後面臨的挑戰。瑞銀上月19日在瑞士當局強力要求下，緊急收購瑞信。

瑞信表示，這波「重大淨資產外流」，特別是在3月下半最為龐大，因為在瑞銀出手併購前，恐慌氣氛籠罩。

瑞信在財報中說：「截至2023年4月24日，（資金）外流速度已趨於溫和，但外流態勢未改變。」

瑞信過去幾年來醜聞纏身，今年3月美國3家區域銀行破產後，市場陷入恐慌，瑞信也搖搖欲墜。

瑞銀在瑞士當局緊急出手施壓下，於3月19日傍晚同意以32.5億美元併購瑞信。

瑞信2022年虧損73億瑞郎，瑞銀集團去年則是獲利76億美元。瑞信2022年最後一季資金外流1105億瑞郎。

瑞信今天公布的季度財報可能是最後一次，之後將視該行與瑞銀集團合併進度而定。瑞銀集團明天將公布財報。

破產 投資 債券

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