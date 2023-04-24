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彭博：多數匯市投資人看貶美元 並預期Fed將大幅降息

編譯任中原／綜合外電
彭博資訊的最新訪調顯示，多數專業投資人預期美元將進一步下滑。 （路透）
彭博資訊的最新訪調顯示，多數專業投資人預期美元將進一步下滑。 （路透）

據彭博資訊對331位專業投資人所做的訪調顯示，多數人預期美元將進一步下滑；看貶與看升美元的差距達到17個百分點。

看貶美元的主要原因之一，是認為匯市低估了聯準會（Fed）未來寬鬆周期的力道。87%的受訪者預料利率將降到3%以下，且40%相信今年內就會開始降息。這與目前市場預期兩年內利率將降到3.05%左右大異其趣。

其次，許多投資人認為銀行業的壓力基本上僅侷限於美國，這也表示Fed將比其他央行更偏向「鴿派」。

再者，看貶美元並非只是基於美國本身的因素。許多投資人相信，日圓或人民幣升值將是導致美元走貶的主要原因。

日本銀行（央行）新任總裁植田和男上任迄今，並未採取任何措施以顯示日銀將終結超寬鬆政策。然而一旦植田採取行動，即使只是小幅改變現行政策，都可能使日圓大幅升值。

另外據花旗銀行的經濟意外指數，中國經濟數據優於預估的比率，接近2006年來的最高水準，但今年來人民貿易加權匯率指數只上升約1%。人民幣應該升值，但令人擔憂的是，中國當局的匯率政策甚不透明，很難預期主管當局會怎麼做。除了考慮地緣政治風險外，投資人還需要時間來適應人民幣行情回朝的想法。

美元的另一項風險，則是投資人普遍都慎重考慮「去美元化」的題材。多數受訪者預料，未來10年內美元占全球準備貨幣的比率將低於50%。

看升美元者以散戶投資人為主，他們相信匯市尚未充分反映Fed升息周期對美元的支撐力道。

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