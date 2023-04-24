南韓觀光股連三日下挫 市場憂總統涉台言論影響對中關係

尹錫悅上周接受路透專訪說，台灣問題不僅僅是中國和台灣之間的問題，而是像北韓問題一樣，是一個全球性問題。（路透）

南韓觀光 類股連續三天下跌，投資 人擔心南韓總統尹錫悅有關台灣的言論影響對中國的關係。

釡山航空周一大跌7.5%，旅行社 Hana Tour Service 下跌2.2%；大韓休旅公司跌3%，三個交易日下來跌13%。愛茉莉太平洋跌2.4%，三個交易日下來跌13.7%。

尹錫悅上周接受路透專訪說，台灣問題不僅僅是中國和台灣之間的問題，而是像北韓問題一樣，是一個全球性問題。他說，「歸根結底，出現這些緊張局勢根源在於試圖以武力改變現狀，我們與國際社會一致絕對反對這種改變」。

中國外交部副部長孫衛東就尹錫悅的談話向南韓駐中大使提出嚴正交涉。中國外交部周日網站聲明說，孫衛東表示，尹錫悅涉台灣問題言論完全不可接受，中方表示嚴重關切和強烈不滿。韓聯社報導，南韓外交部上周四就中方外交部發言人回應尹錫悅的評論提出強烈抗議，認為這是外交上的失禮行為。

Shinhan Investment分析師Park Hyun-Jin 發布報告說，南韓與中國關係意外交惡，可能會影響原本可因中國消費受益的股票。投資人擔心，美韓高峰會之前，南韓可能會有進一步的言論引發和中國的外交齟齬，南韓商品和服務可能面臨中國又一波抵制。