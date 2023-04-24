全球電池政治經濟學 成風潮

過去兩年的晶片荒讓各國紛紛以補助吸引製造商設廠後，現在面對電動車 熱潮將屆，各國也開始鞏固鋰、鎳等電動車電池關鍵原料料源，進入「電池政治經濟學」時代。最新案例為全球第二大鋰礦生產國智利將「準國有化」鋰礦產業，日本 也將補貼鋰和其他關鍵金屬計畫的成本，補貼比率上看50%。

智利總統博里奇20日晚間宣布，鋰礦產業將轉向國家掌控模式，將成立國營鋰礦公司，所有礦商都須和國營鋰礦公司合作，從而讓政府擁有所有鋰礦開採計畫的主控權。政府將尊重現有合約，只是現有合約到期後，將轉向國家掌控模式。消息公布後，SQM和Albemarle 21日收盤各跌10%和18.6%。

對電動車廠而言，智利此舉無疑增添挑戰。墨西哥 去年才國有化境內鋰礦礦藏，印尼也在2020年禁止出口電池的關鍵材料鎳礦。由智利、玻利維亞、阿根廷三個拉美國家組成的「南美鋰三角」，握有全球最大的鋰礦礦藏，而鋰是電動車電池的關鍵金屬原料。

此外，日經新聞報導，日本經濟產業省將為日本企業的重要金屬開採與冶煉計畫，提供成本補貼，以取得鋰和稀土金屬等電動車與電動車電池的關鍵原料。

當局將透過能源金屬礦物資源機構（JOGMEC）設立的一檔基金，補貼企業從進行地質調查以決定礦藏品質、開採到冶煉等運作的成本，並規定需要特定比率供應到日本，補貼的比率上看50%。