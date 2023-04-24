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日本黃金周住宿 大漲逾五成

編譯易起宇／綜合報導
由於國內外旅客回流，許多日本飯店住宿價格已比一年前上漲超過50%。（路透資料照片）
由於國內外旅客回流，許多日本飯店住宿價格已比一年前上漲超過50%。（路透資料照片）

由於國內外旅客回流，日本飯店房價出現飆漲，黃金周假期期間許多城市飯店住宿價格漲幅超過50%，但由於持續人手短缺，令人對飯店客房供應量感到擔憂。

日經新聞調查日本五大都市（札幌、東京、京都、大阪、福岡）共50家飯店，請求飯店比較今年和去年4月29日黃金周假期首日的平均每日房價。

結果顯示，每座城市飯店住宿價格都出現明顯增長，沒有一家受訪飯店表示房價下跌。約20%飯店回報的漲幅介在10%至40%，另外60%飯店則表示漲幅至少50%。漲價趨勢最顯著的城市為東京，受訪的七家飯店全都表示漲幅在50%以上。

房價上漲的主因是入住率上升。日經調查的每家飯店訂房數都增加，許多飯店預估入住率可達到70%以上，或幾乎全滿。

國旅回溫對這波漲價趨勢貢獻良多。札幌車站附近的廉價連鎖飯店MyStays表示，黃金周期間的訂房已接近全滿，最主要的客群為親子客。

旅行社JTB估計，4月25日至5月5日黃金周期間的國內旅客人數將比2019年增加2%，達到新高紀錄。

外國旅客回流也有助拉抬入住率和房價。東京中央區的一家飯店表示，訪日旅客已明顯增加，尤其是其他亞洲國家的旅客。東京八重之翠飯店表示，外國旅客占了黃金周首日訂房的64%。

由於入境旅客持續增加，日本的飯店房價很可能將會繼續上漲。日本對中國遊客的入境管制，終於在4月鬆綁到和其他國家一樣水準。日本生命基礎研究所研究員安田拓斗表示：「隨著陸客回流，5月的海外住宿旅客人數料將回到疫前的80%水準。」

房價 日本 親子

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