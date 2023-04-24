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骨董車價暴漲 成另類資產

編譯陳律安／綜合報導
萊坊奢侈品十年來投資報酬率。(資料來源:萊坊)
萊坊奢侈品十年來投資報酬率。(資料來源:萊坊)

在另類資產的投資潮流下，全球一年經典車交易高達數十億美元，帶動骨董車價格大幅增值，甚至出現了專門投資這類經典車的基金。

根據萊坊2023年的財富報告，骨董車的行情在過去十年暴漲185%，勝過葡萄酒、名表及藝術品的漲幅，僅落後稀有的威士忌。

在2018年，一輛1962年的法拉利250 GTO以4,800萬美元落槌，創下當時最貴的汽車拍賣價格紀錄。在2022年，一輛1955年的賓士300 SLR，把這項紀錄推高到令人咋舌的1.49億美元。

超跑品牌法拉利經典車部門主管摩德納說，在1977年，一位法拉利車主脫手一輛1962年的法拉利250 GTO，原因是老婆抱怨車子吵。摩德納說，現今來看，他不太確定做妻子的會有多少勝算。

經典車的市場不再侷限於收藏家的小圈圈，已擴大至看好其高報酬的投資人，此外股票、債券等主流資產並未大幅修正，缺乏進場時機，也是骨董車備受青睞的原因之一。

Azimut公司全球資產管理主管梅達說：「我們已長時間緊盯骨董車市。」他說，過去30年的紀錄，顯示經典車已成為一項金融資產，應納入客戶的資產組合。

在今年，Azimut已成立據稱是全球第一檔投資骨董車的「長青」基金，只押注價值逾100萬歐元的車款。該基金表示，將在法拉利和瑪莎拉蒂經銷商Rossocorsa負責人舍恩的建議下，挑選具有獨特歷史的車輛。

Azimut的基金沒有終止日期，且可以無限期地吸收新資金，而小型瑞士資產管理公司Hetica Capital則於2021年推出了一檔5,000萬歐元的「封閉式」基金，該公司表示這是同類基金中首見。

Hetica基金的目標是在七年後取得9%~15%報酬率，迄今已購買12輛車，目標是到第五年增至30~35輛，剩下最後兩年用於出售汽車並向投資人提供報酬。這兩檔基金都在盧森堡註冊，最低投資門檻高達12.5萬歐元。

基金管理汽車資產，可成為車廠經典車部門一大獲利來源，無論是維修服務和汽車零件或參展車的認證，都必須仰賴車廠支援。

瑪莎拉蒂經典車部門主管博佐尼說，隨全球加速淘汰燃油車，世人對這些骨董車的興趣會更高。

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