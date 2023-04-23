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鋰礦開採商股價大跌 原因是這個拉美國家的政策改變

編譯洪啟原／綜合外電
智利宣布將「準國有化」鋰礦產業，震驚市場。（美聯社）
智利宣布將「準國有化」鋰礦產業，震驚市場。（美聯社）

隨著電動車市場對關鍵電池原料鋰的需求升溫，全球第二大鋰礦生產國智利決定擴大國家對鋰礦產業的掌控，主向「準國有化」震驚市場，拖累智利礦業巨擘SQM和美國鋰礦開採商Albemarle股價21日重挫。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）20日晚間宣布，境內的鋰礦產業將轉向國家掌控模式，將成立國營鋰礦公司，所有礦商都須和國營鋰礦公司合作，從而讓政府擁有所有鋰礦開採計畫的主控權。不過，政府將尊重現有合約，只是現有合約到期後，將轉向國家掌控模式。

消息公布後，SQM和Albemarle 21日收盤各跌10%和18.6%。SQM在智利的鋰礦開採合約預計2030年到期，Albemarle的合約則將於2043年到期。

博里奇指出，智利立志加入與電池生產有關的高利潤產業，而非停留在採礦。

對爭相確保電池材料供應無虞的電動車廠而言，智利此舉無疑帶來新的挑戰。墨西哥去年才國有化境內的鋰礦礦藏，印尼也已在2020年禁止出口電池的關鍵材料鎳礦。

一些人形容智利此舉是在國有化鋰礦產業，其他人則不同意。經濟學人智庫（EIU）拉美與加勒比海資深分析師薩迪亞斯認為，「國有化」這個詞太過強烈，比較像更有利國家的「準國有化」。

智利試圖「準國有化」鋰礦產業，反映拉美國家保護本國天然資源的聲浪高張。由智利、玻利維亞、阿根廷三個拉美國家組成的「南美鋰三角」，握有全球最大的鋰礦礦藏，而鋰是電動車電池的關鍵金屬原料。

SQM發布聲明說，正在解讀政府的這項策略。Albemarle則說，智利政府此舉「未對我們的事業造成實質影響」，將針對在智利進一步投資和採用最新技術兩方面持續磋商。

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