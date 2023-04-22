消費者愛買 推升精品集團老闆身價

全球消費者大買特買精品和美妝產品，正讓持有這些精品品牌的富豪變得更加富有，包括法國萊雅集團繼承人梅爾斯和LVMH執行長阿諾特，均成為這波消費潮的最大受惠者。 ( 路透)

全球對法國精品和美妝產品的需求暢旺，讓握有這些精品品牌的富豪變得更加富有，包括法國萊雅（L'Oreal）集團繼承人梅爾斯、路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特，以及掌握精品商愛馬仕（Hermes）的家族企業都雨露均霑，成為這波精品消費潮的最大受惠者。

根據彭博億萬富豪指數 ，截至20日止，持有萊雅集團33%股權的梅爾斯，其個人淨值增加至933億美元，受惠於該集團上季營收 成長率優於預期，激勵股價 20日大漲、收在52周以來最高。年屆古稀的梅爾斯可謂目前全球最富有的女性，光是今年來身價就勁增218億美元。

LVMH執行長、全球首富阿諾特也不遑多讓，他的個人淨值今年來激增486億美元至2,107億美元，歸功於旗下精品品牌賣出更多手提包、化妝品及精品酒類，帶來可觀的報酬。LVMH擁有75個精品品牌，包括迪奧（Christian Dior）、珠寶業者蒂芙尼（Tiffany），以及酒商酩悅香檳（Moet & Chandon）。

同樣受惠於精品消費潮的還有愛馬仕背後的家族企業，這個家族握有握有愛馬仕約67%股權，總資產目前預估多達1,570億美元，明顯高於去年10月的950億美元。愛馬仕出售的絲巾和皮革製品可媲美LVMH。

至於86歲的開雲集團（Kering）董事長皮諾，個人淨值今年來增加24%或86億美元，至443億美元，部分反映開雲旗下品牌巴黎世家（Balenciaga）受到廣告活動爭議的影響。