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日工業復甦 碳排量8年來首增

編譯任中原／綜合報導
新冠疫情過後工業活動回升，日本上年度溫室氣體總排放量比前一個年度增加近2%，是八年來首次增加。圖為北海道工廠的碳捕捉的管路。(路透)
新冠疫情過後工業活動回升，日本上年度溫室氣體總排放量比前一個年度增加近2%，是八年來首次增加。圖為北海道工廠的碳捕捉的管路。(路透)

最新數據顯示，日本上年度溫室氣體總排放量比前一個年度增加近2%，是八年來首次增加，主因新冠疫情過後工業活動回升。

環境省數據指出，2021/22年度（截至2022年3月）溫室氣體排放量相當於11.7億公噸的二氧化碳，高於前一年度的11.5億公噸。環境大臣伊藤表示，排碳增加是因為經濟復甦，使能源消費量提高；不過仍比2019/20年度時排量減少3%，顯示減碳工作仍有進展。

日本是全世界第五大排碳國，政府的目標是到2023年時，排放量將比2013年減少46%；若能達標，2030年的排量將減為7.6億公噸。2021/22年度的排碳量已比2013年減少16.9%。

環境省指出，2021/22年度森林及其他來源共吸收溫室氣體4,760萬公噸，是四年來首次增加。再生能源占總發電量（1.03兆度）比率為20.3%，比上一年度提高0.5個百分點；核電比率提高3個百分點，為6.9%；火力發電比率下降3.5個百分點，占72.8%。

排碳增幅最大的是工業部門，增加5.4%；商業及其他產業增加3.3%，住宅排放減少6.3%，而森林吸收掉4%的排量。

伊藤表示，「我們對於能否達成2030年的目標既不樂觀，也不悲觀。我們必須持續進步，以達成目標」。

日本 減碳 疫情

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