拜登10億金援綠色氣候基金

美國總統拜登宣布加碼捐助聯合國的綠色氣候基金。（路透）

美國總統拜登 20日宣布，將提供10億美元新資金，協助開發中國家因應氣候變化，且為遏制巴西亞馬遜 雨林的砍伐，未來五年內還將向亞馬遜基金捐輸5億美元。

在世界地球日前夕舉行的主要經濟體論壇（MEF）能源與氣候會議上，拜登宣布加碼捐助聯合國的綠色氣候基金（GCF），為開發中國家的潔淨能源和氣候適應項目提供資金，使美國整體捐款增加了一倍。另外，美國也計劃未來五年向亞馬遜基金捐款5億美元，比美國氣候特使凱瑞2月訪問巴西時表示要提供的資金高出九倍，不過這部分還得經過美國國會批准。

拜登並呼籲其他國家領導人大膽制定減排目標，以實現將全球總體溫度上升幅度限制在攝氏1.5度的目標。MEF是由美、英、中、俄、巴西等26個大型經濟體組成。

魯拉日前訪問中國和阿聯期間，發表批評美國的言論，還將俄烏戰爭的責任歸咎於美國和歐洲。但拜登20日在這場線上會議中呼籲，別讓地緣政治分歧阻礙各國因應全球暖化，並呼籲各國領袖支持亞馬遜基金，所有人同心協力達成將全球暖化限制在攝氏1.5度的目標。

據白宮稱，論壇成員國占世界溫室氣體排放和全球國內生產毛額（GDP）的80%左右。

亞馬遜基金是由巴西政府在2006年肯亞奈洛比聯合國氣候變化綱要公約第12次締約方會議（COP12）中提出，並於2008年魯拉第二任總統任上創建，目的在預防、監測與打擊合法亞馬遜地區的森林砍伐，以及保護與永續利用相關資源。

拜登還宣布，將透過美國國際開發金融公司（USIDFC）為巴西投資銀行BTG Pactual的恢復策略進行5,000萬美元的債務投資，協助調動10億美元支持恢復巴西、烏拉圭和智利近30萬公頃的退化土地。

拜登將因應氣候變遷作為其政策的首要任務之一，目標是到2030年讓美國的碳排量比2005年減少50%~52%。