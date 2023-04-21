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格芯護智財權 提告IBM

編譯黃淑玲／綜合報導

晶片製造商格芯（GlobalFoundries）19日表示，已對IBM提起訴訟，指控其非法與英特爾及Rapidus分享機密智財權和商業機密，尋求補償性和懲罰性賠償，並要求頒布禁令。

格芯指出，IBM在2015年以15億美元將晶片業務出售給格芯，之後卻非法將相關智慧財產、商業機密提供給合作夥伴。IBM正與日本Rapidus合作研發及生產2奈米晶片，2021年時也宣布與英特爾合作開發下一代晶片技術。

格芯表示，IBM透過向合作夥伴披露技術，不當獲取了數億美元的潛在授權收入和其他利益，因此正尋求補償性和懲罰性損害賠償，以防止IBM進一步盜用其商業機密。

格芯還表示，IBM一直在挖角格芯的工程師，自2022年12月宣布與Rapidus合作以來更是變本加厲。格芯也要求法院令IBM停止這些招募工作。

IBM數十年來一直是全球掌握最多專利的企業，從1996年至今相關收入已達280億美元左右。

同日，IBM在美股盤後發布財報，預估今年全年營收將成長3%～5%，同時確認先前預測的全年現金流105億美元業績展望，符合市場預期，對於經濟不確定下客戶的科技支出，發出謹慎樂觀訊號。至於上季IBM營收143億美元，與去年同期相差甚微，但略低於市場預估；剔除特定項目後的每股盈餘為1.36美元，則優於彭博所估的1.25美元。

IBM執行長克里希納說，「上半年結束之前，我們會看到市場呈現些許疲態。之後，接近今年底時，我確實認為成長將好轉一點。」

彭博行業研究分析師指出，由IBM財報，軟體產品與服務助公司抗經濟減緩。

IBM 晶片 營收

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