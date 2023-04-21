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跌破80 國際油價下探三周低點

編譯劉忠勇、林奇賢／綜合報導

西德州中級原油（WTI）期貨19日收盤跌破每桶80美元整數關卡，20日在紐約早盤續跌，如今大約跌到三周以來最低，主因市場擔憂美國經濟成長放緩，拖累石油需求。即便美國上周原油庫存大幅減少，也未能平息市場對需求疑慮。

6月交割的布蘭特原油期貨20日早盤一度跌2.3%至每桶81.1美元；WTI 5月期貨也跌逾2%，報每桶77.3美元，兩大原油指標都跌到3月底以來最低水準。

美國聯準會（Fed）19日公布的褐皮書調查指出，近幾周美國經濟陷入停滯，為能源需求展望蒙上陰影。美元走強和風險偏好減弱，也對油價帶來壓力。

美國能源資訊署（EIA）19日報告顯示，上周原油庫存減少458萬桶，縮減程度遠超乎分析師預期，但顯然仍無法抵銷市場對美國經濟成長的擔憂。上周美國煉油廠的產能利用率是去年12月以來首次高於91%。

盛寶銀行大宗商品策略部門主管韓森表示：「原油價格走跌，是受到需求疑慮的影響。EIA每周庫存報告的結果，對油價來說普遍看漲，但未能扭轉當前負面的情緒。」

另一方面，亞洲的汽、柴油市場也顯露疲弱的跡象。部分煉油業者基於利潤率下滑，正考慮減少煉油。

油價 石油 德州

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