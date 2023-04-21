義大利拚半導體 有意親台棄中

義國總理梅洛尼及其極右翼的義大利兄弟黨官員，曾批評中國大陸在台灣問題上的立場。（路透）

知情人士透露，義大利 官員和台灣私下會談中暗示，他們有意退出中國的「一帶一路 」倡議，轉而換取台灣在半導體方面的幫助。

不願公開身分的知情人士向彭博資訊透露，義大利工業部官員最近在台北討論加強半導體生產和出口合作計畫。他們告訴台灣官員，義大利可能放棄參與「一帶一路」倡議。

相關決定須由總理梅洛尼拍板，但據了解她尚未公開自己的最終立場。義大利是唯一參與「一帶一路」倡議的G7成員國。儘管自前任總理孔特2019年初簽署意向書以來幾乎沒有實質效益，但在中國大陸和美國及西方盟國關係緊張下，對北京而言仍極具象徵意義。除非義大利放棄，否則協議將在2024年自動續簽。

梅洛尼及其極右翼的義大利兄弟黨官員，過去曾批評中國在台灣問題上的立場。但自2022年底以右翼聯盟領導人身分組閣以來，梅洛尼沒有再公開表態。本月，義大利議員訪問團在最後一刻取消了台北之行。

另一方面，金融時報（FT）報導，英國 政府準備提供數以億計的英鎊補助，扶植高階晶片在英國製造，以降低對台灣在內地緣政治敏感地區的依賴。

英國政府的半導體產業檢討報告，估計將在未來幾周內公布。知情官員向FT透露，根據報告制定的產業新戰略，將以數億英鎊資金，為半導體產業尖端技術，提供長期財務支持。新戰略也同時強調，需要與國際友好的同伴密切合作，分散半導體供應鏈。

英國國會下議院商業委員會先前一份報告形容，中國大陸入侵台灣導致半導體出口中斷，是個「顯著潛在威脅」。報告提到，「以中國和台灣在半導體市場地位，中國攻打台灣，將為全球經濟與軍工產能帶來重大危機。」英國目前完全沒有工廠能生產最先進晶片，但有安謀（Arm）、Imagination Technologies兩家領先的晶片設計公司，另有多家公司在發展化合物半導體。