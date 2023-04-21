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回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年

特斯拉財報 賺面子失裡子

編譯季晶晶、劉忠勇／綜合報導
(路透資料照片)
(路透資料照片)

特斯拉（Tesla）在中國大陸和美國等多個市場降價以提振需求的作法，雖然擴大營收但擠壓了利潤率，淨利也急遽下滑。馬斯克並暗示，儘管今年初的降價行動對獲利能力造成重大衝擊，但特斯拉將繼續降價，以刺激需求。

特斯拉在美股19日盤後公布，第1季營收增加24%到233.3億美元，與彭博預估的233.5億美元相去不遠，但淨利較去年同期的33億美元大減24%，到25億美元；剔除部分項目的每股盈餘是85美分，略低於彭博預估的86美分。營業利益率降至11.4%，約為兩年低點，不如前一季的16%和一年前的19.2%；毛利率19.3%，是2019年第4季以來的13季最低，大約比一年前創下的峰值低了10個百分點。

馬斯克稍後告訴分析師，他和財務長柯克宏已經放棄預測全年汽車部門的利潤，並再三提醒如今經濟形勢充滿變數，寧願提高銷售量並擴大銷售規模，也不要為了求拉抬利潤而犧牲了銷售量。

不過特斯拉仍淡化外界對其最近降價行動的憂慮，聲稱利潤率下滑速度「可控」。馬斯克對分析師說：「我們的營業利潤率是業界最佳的一批公司。」

特斯拉也受惠於包括在拜登政府通膨削減法案的稅務優惠，上季抵免共5.21億美元。

但是投資人仍有些焦慮不安，財報公布後，特斯拉股價20日早盤應聲大跌7%。今年截至周三收盤累漲47%。

深水資產管理公司（Deepwater）管理合夥人孟斯特說：「特斯拉正經歷困難時期。他們努力維持局面，但投資人希望看到這些趨勢有所改善。」

特斯拉也說，今年的產量將符合先前所作的預期，也就是年均成長50%，今年有望交付約180萬輛車。特斯拉第1季共生產440,808輛車，交付422,875輛，剩餘庫存約1.8萬輛。

執馬斯克還透露，特斯拉可能會在今年推出全自動駕駛技術，並創造龐大獲利，可局部抵銷因大幅降價所面臨的利潤壓力。

特斯拉 利潤 馬斯克

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