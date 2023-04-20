任永力：俄烏戰爭爆發後 全球去美元化的速度快得驚人

早年提出「美元微笑理論」的任永力指出，去年全球去美元的速度快得驚人。（歐新社）

早年提出「美元微笑理論」、現為避險基金Eurizon SLJ Capital執行長的任永力說，美元失去準備貨幣 地位的速度比普遍認知還快，因為許多分析師未能考慮到去年匯率 的劇烈波動。

任永力和同事佛萊爾在最新報告寫道，美元去年在全球準備占比中的下滑速度，是過去20年平均值的十倍，原因是俄羅斯 在發動俄烏戰爭後遭到制裁，導致一些國家都在尋找替代貨幣。他們表示，經匯率變動調整後，美元自2016年以來失去約11%的全球準備占比，自2008年來損失22%的占比。

該報告指出，美元作為準備貨幣的占比，在2022年遭遇驚人的崩跌，原因可能是被用做強力制裁的工具。美國及和盟邦對俄羅斯採取的超常舉措，嚇壞了持有大量外匯準備的國家。這些國家大多是所謂「全球南方」（Global South）的新興經濟體。

在歐美國家將俄國銀行業者踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）後，較小的國家正試圖去美元化，另一方面中國和印度正推動本幣的國際化，以用於貿易結算。外界也擔心，美元可能成為一種永久的政治工具，或被作為一種經濟權術，加強對一些國家施壓以執行這些國家可能不同意的制裁。

任永力和佛萊爾說，美元目前占全球官方外匯準備總額約58%，低於2001年的73%，當時美元是「無可爭議的霸權準備貨幣」。

他們指出，儘管如此，由於發展中國家還沒有能力在交易中捨棄美元，美元作為國際貨幣的地位短期內不會受到挑戰，因為美元擁有規模龐大、流動性強且運作良好的金融市場。不過，他們說，這些情況不見得會一直保持下去，到某個時間點，世界其他地區的國家可能主動不使用美元。