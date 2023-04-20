FT：英國也要砸錢扶植晶片產業 降低對台依賴

各國現在爭相提升晶片在地製造。 （路透）

金融時報（FT）報導，英國 政府也準備提供數以億計的英鎊補助，扶植高階晶片 在英國製造，降低對台灣在內地緣政治敏感地區的依賴。

英國政府的半導體產業檢討報告，估計將在未來幾周內公布。知情政府官員向FT透露，根據報告制定的產業新戰略，將以數億英鎊，為半導體產業尖端技術部分，提供長期特定財務支持。新戰略也同時強調，需要與國際友好的同伴密切合作，分散半導體供應鏈 。

英國國會下議院商業委員會先前一份報告則是形容，中國入侵台灣導致半導體出口中斷，是個「顯著潛在威脅」。報告提到，「以中國和台灣在半導體市場的地位，中國攻打台灣，將為全球經濟與軍工產能帶來重大危機。」英國完全沒有工廠能夠生產最先進的晶片。

金融時報指出，英國雖然在晶片製造方面，屬於邊緣角色，但仍有強項。英國有安謀（Arm）、Imagination Technologies兩家領先的晶片設計公司，占全球40%的晶片智慧財產開發。另有多家公司在發展化合物半導體。

據了解，英國政府的這份半導體產業檢討報告，承認英國不可能在國內製造所需的所有晶片，建議英國聚焦於研究、設計、化合物半導體和先進封裝等領域。

去年中資擁有的安世半導體（Nexperia）原想收購英國最大的半導體廠Newport，後來被英國政府擋下。

英國內閣這份拖延許久的產業檢討報告，是在新冠疫情爆發展現全球半導體供應鏈的脆弱後，就展開作業，現在又增加了北京當局對於台灣立場愈來愈強硬的因素。台灣現在雄霸全球的高階晶片代工製造。

檢討評估英國半導體產業，據以規劃發展計劃的工作，之所以遲遲未能完成，主要是英國去年的政治動盪，不到兩個月時間，首相換了三個人。這使得英國針對未來可能會有的晶片供應受阻威脅，反應落後其他國家。

各大型經濟體群起形成了晶片「補助比賽」。例如，美國政府承諾將會投注520億美元扶植美國本土的半導體產業。歐盟計劃撥出430億歐元（471億美元），已經吸引英特爾（Intel）要投資170億美元到德國設廠。