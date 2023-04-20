消費減弱 全球貿易流量恐降溫

由於美國消費者持續恣意消費，全球貿易流量1月增加，但未來幾個月可能出現放緩，因為面對利率 上升和持續居高不下的通膨，消費需求可能減弱。

華爾街 日報（WSJ）18日發布的商品貿易流量指標顯示，1月全球商品貿易流量和前一個月相比增長1.2%，主要受到美國進出口的帶動，亞洲和歐洲的貿易流動則呈現疲軟。若與去年同期相比，1月貿易流量則增加0.2%。

國際貨幣基金（IMF）上周表示，預計2023年貨物和服務貿易將僅增長2.4%，增幅低於2022年的5.4%。世貿組織（WTO ）本月初預估，今年全球商品貿易量將擴張1.7%，增幅大於去年10月預測的1%，但小於全球金融危機以來過去12年平均的2.6%。

根據WTO的資料，去年第4季全球貿易下滑，導致去年全年僅成長2.7%，低於原先預期的3.5%。

為了計算這項全球商品貿易價值指標，華爾街日報使用了六個地區中八個國家的數據。根據WTO的資料，這八個國家在2019年全球商品出口額中的占比為39.1%。

為計算剩餘的60.9%，華爾街日報根據地區缺少份額的大小，計算了每個地區的比例係數。

另一方面，花旗集團則將2023年的全球經濟成長預測上調至2.4%，原因是美國、歐元區和中國的表現「穩健」，並將美國經濟衰退開始時間的預期推遲至今年第4季。花旗經濟學家先前預測，今年全球經濟將增長2.2%，美國經濟將在第3季出現衰退。