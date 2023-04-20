我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

消費減弱 全球貿易流量恐降溫

編譯易起宇／綜合報導

由於美國消費者持續恣意消費，全球貿易流量1月增加，但未來幾個月可能出現放緩，因為面對利率上升和持續居高不下的通膨，消費需求可能減弱。

華爾街日報（WSJ）18日發布的商品貿易流量指標顯示，1月全球商品貿易流量和前一個月相比增長1.2%，主要受到美國進出口的帶動，亞洲和歐洲的貿易流動則呈現疲軟。若與去年同期相比，1月貿易流量則增加0.2%。

國際貨幣基金（IMF）上周表示，預計2023年貨物和服務貿易將僅增長2.4%，增幅低於2022年的5.4%。世貿組織（WTO）本月初預估，今年全球商品貿易量將擴張1.7%，增幅大於去年10月預測的1%，但小於全球金融危機以來過去12年平均的2.6%。

根據WTO的資料，去年第4季全球貿易下滑，導致去年全年僅成長2.7%，低於原先預期的3.5%。

為了計算這項全球商品貿易價值指標，華爾街日報使用了六個地區中八個國家的數據。根據WTO的資料，這八個國家在2019年全球商品出口額中的占比為39.1%。

為計算剩餘的60.9%，華爾街日報根據地區缺少份額的大小，計算了每個地區的比例係數。

另一方面，花旗集團則將2023年的全球經濟成長預測上調至2.4%，原因是美國、歐元區和中國的表現「穩健」，並將美國經濟衰退開始時間的預期推遲至今年第4季。花旗經濟學家先前預測，今年全球經濟將增長2.2%，美國經濟將在第3季出現衰退。

華爾街 WTO 利率

上一則

Fed重量級官員威廉斯 暗示支持5月升息

下一則

評估財報業績 史指收盤持平

延伸閱讀

國務院宣布 再向烏克蘭提供3.25億元軍援

國務院宣布 再向烏克蘭提供3.25億元軍援
美國銀行雇員做義工 為聖荷西家庭安裝太陽能板

美國銀行雇員做義工 為聖荷西家庭安裝太陽能板
杜絕免費仔 Netflix抓寄生帳號更賺 7月擴大範圍含美國

杜絕免費仔 Netflix抓寄生帳號更賺 7月擴大範圍含美國
歐洲議會批准「碳關稅」立法 2026年開徵 美國關切

歐洲議會批准「碳關稅」立法 2026年開徵 美國關切

熱門新聞

一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

2023-04-12 05:36
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲