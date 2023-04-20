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歐通膨壓力難解 升息機率增

編譯陳律安／綜合報導
歐元區、英國和南非通膨居高不下，提高升息機率。（路透）
歐元區、英國和南非通膨居高不下，提高升息機率。（路透）

歐元區上月的通膨率儘管有所減緩，但核心物價指數卻加速上揚，英國和南非的通膨也依然居高不下，提高了這些央行升息機率。歐盟統計局19日公布，歐元區3月消費者物價指數（CPI）的最終值為年升6.9%，比2月的8.5%減緩，主因能源成本快速滑落。在俄烏戰爭爆發後大漲的天然氣價格如今已下滑。

然而，剔除糧食、燃料、酒類、菸品的上月核心CPI年升幅為5.7%，比2月的5.6%加速上揚。歐洲央行（ECB）官員擔心，高漲的能源成本已滲透進經濟體系，從服務成本到薪資，各層面都持續受影響，使火熱的通膨更難遏止。

由於通膨壓力難解，ECB官員已表態將持續調升利率，儘管ECB自去年7月以來，已史無前例地升息350個基點（14碼）。官員在5月4日的ECB政策會議上，可能考慮升息1碼或2碼，決策前夕公布的4月通膨數據將是關鍵。目前市場傾向ECB將升息1碼，但升息2碼的機率仍有約33%。

ECB最擔心的是通膨率達5.1%的服務業，這意味著薪資上漲已成一大問題，因服務業的價格主要來自人力成本。

英國國家統計局（ONS）同日公布，3月的消費者物價指數（CPI）比去年同期勁升10.1%，年升幅雖低於2月的10.4%，但高於市場預期的9.8%，原因是糧食價格寫下逾40年來最大漲幅。

市場迅速反應英格蘭銀行將繼續升息的預期，貨幣市場交易員押注本次升息循環的峰值利率將突破5%，創今年來最高利率水準。交易員也預估英國央行將在5月和6月各升息1碼。

英國央行總裁貝利等官員曾暗示，若通膨壓力消退，可能暫緩升息，但最新數據顯示，英國的通膨壓力比美國和歐元區更頑強。

南非統計局同樣在19日公布上月的CPI，比去年同期增加7.1%，較2月加速上揚。用來衡量借貸成本的兩個月遠期利率協議，顯示交易員目前認為南非央行下次開會（5月25日）將至少升息1碼，也有可能升2碼。

歐美英通膨走勢。（資料來源:彭博資訊）
歐美英通膨走勢。（資料來源:彭博資訊）

升息 央行 英國

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