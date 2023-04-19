尹錫悅月底訪美 4大韓企6大工商團體全到齊

南韓總統尹錫悅。 （路透）

南韓 總統尹錫悅下週將前往美國進行國是訪問，南韓全國經濟人聯合會（全經聯）今天公布隨團成員，三星 、SK、現代汽車 、LG等4大企業會長及6大經濟團體代表將時隔20年首次同團出訪。

尹錫悅這次訪美是南韓總統12年來首次至美國國是訪問，全經聯公布華麗隨團陣容，包括三星、SK、現代汽車、LG等19家大企業、21家中堅企業與64家中小企業，以及包括6大經濟團體在內的14個經濟團體與協會、4家公家企業。

三星等4大企業會長在尹錫悅先前出訪阿拉伯聯合大公國（UAE）及瑞士時也隨行，但如此大規模的經濟使節團組成還是尹錫悅去年5月上任以來首次，顯見尹錫悅政府對與美國經濟安保合作重視。

尹錫悅多次自詡「南韓頭號業務」，18日在國政議題盤點會議上也強調「國政與外交一體兩面」、「經濟是所有外交的重心」。據韓聯社報導，南韓總統辦公室官員向媒體表示，這次訪美重心將放在有助以出口為主的國家經濟相關經濟安保合作上。

全經聯表示，主要經濟團體代表、公部門相關人員及專家組成的委員會共經2次審議，根據申請企業的商業展望、對美貿易、投資時機、主要業務與美國的合作可能性等條件綜合考量，最終決定這次隨團名單，以半導體、宇航、國防、能源、生技、交通等尖端產業為主，中小、中堅產業占比達7成。

除企業與經濟團體外，南韓朝野國會議員也將大舉隨行出訪，希望藉這次訪問擴大雙邊議會交流合作。部分輿論推測，韓美國會可能藉此次機會成立「韓美議員聯盟」。