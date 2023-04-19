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三星良率 恐牽動蘋果釋單

記者尹慧中、編譯葉亭均／綜合報導
爆料人士表示，三星4奈米製程良率大幅改善。（路透）
爆料人士表示，三星4奈米製程良率大幅改善。（路透）

南韓媒體報導，三星晶圓代工事業4奈米良率直逼台積電，引發蘋果內部會議中關注。市場憂心，蘋果有意將部分晶圓代工訂單轉單三星，打破部分蘋果自行研發晶片由台積電獨攬代工訂單的現況。

對相關報導傳聞，蘋果並無評論，至18日截稿前，台積電也無評論競爭對手訊息。台積電明日將舉行法說會，法人關注上季財報與展望之餘，公司高層如何看三星晶圓代工事業進逼，預料也成為會中焦點。

業界觀察，台積電商業模式較能獲得客戶青睞，也讓客戶無外洩設計風險，但台積電與三星都從未公開旗下各製程良率數字，僅台積電董事長劉德音先前曾提過，3奈米良率已和5奈米量產同期相當，反映台積電先進製程生產持續領先。

業界提到，景氣不佳，各大廠都積極優化生產，最關鍵議題是客戶需求面的變化。台積電周三ADR早盤在平盤附近震盪。

南韓媒體《BusinessKorea》報導，推特爆料達人Revegnus本月17日的推特貼文表示，三星晶圓代工4奈米製程良率現在已非常接近台積電。

Revegnus在推文中指出，蘋果主管會議謄本顯示，台積電3奈米製程目前良率多達63%。和4奈米相比，3奈米價格高出一倍。

根據Revegnus的推文，以4奈米而言，三星和台積電的良率預料已大致相同，其良率回升速度比預期快。

台積電4奈米隸屬5奈米家族。外電報導指出，台積電目前在4奈米良率估達80%左右，三星4奈米良率預期已有明顯改善。惟台積電並未證實過相關良率數據。

業界提到，先進製程判斷良率多用D0值（平均缺陷密度），去年曾傳出三星晶圓代工D0值相當大，不僅3奈米，4奈米也有同樣情況，若換算良率，可能低於60%，但三星透過與客戶協商轉嫁成本，並順利量產。

若按台積電先前曾提過，3奈米良率已和5奈米量產同期相當，業界推估按照量產時間順序，估計台積電4奈米良率早超過80%，3奈米初期量產良率則有望近約八成，高於對手仍是合理。

台積電 三星 蘋果

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