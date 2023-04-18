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巴菲特怕爆 台積電法說會前卻被分析師愛到最高點

編譯劉忠勇／綜合外電
台積電本周四法說會之前，分析師認為，台積電股價已反映庫存過剩和需求疲軟所帶來的最壞影響。（路透）
台積電本周四法說會之前，分析師認為，台積電股價已反映庫存過剩和需求疲軟所帶來的最壞影響。（路透）

儘管全球晶片供給過剩，「股神」巴菲特也不愛，分析師卻罕見幾乎一面倒看好台積電的前景。

據彭博彙整的數據顯示，除一家外，追蹤台積電的40家券商全都給予買進或相當於買進的評級，這比率至少是20年來最高的。

台積電本周四法說會之前，分析師認為，台積電股價已反映庫存過剩和需求疲軟所帶來的最壞影響。台積電ADR在今年上漲18％，落後費城半導體指數約3個百分點，使台積電按預估獲利的本益比只有18.4倍，低於五年平均的21倍。

安本資產管理公司投資總監 Christina Woon說：「目前可能已接近產業景氣的底部，長期的結構性成長動力仍保持不變，事實上，隨著人工智慧等應用增加，對運算能力的需求上揚，我們大可推斷，形勢看起來更加強勁。」「在這樣的背景下，即使今年已漲了一波，像台積電這樣的公司仍未高到不易再漲的價位。」

Susquehanna International Group的分析師Mehdi Hosseini 周一也加入看漲陣營，將台積電的評級從「中性」升為「正面」。他認為，晶圓銷量和營收上半年嚴重下滑後，新產品問世會在今年內帶動「營收小幅成長」。

Susquehanna的評價頗有指標意義，因為這家券商2020年4月來不曾建議加碼台積電，這次卻一口氣將台積電目標價由456元調高到750元。台積電今天中午跌0.8%報516元。

摩根大通分析師Gokul Hariharan也表達相同看法。他在4月10日論道：「我們認為市場預期心理已正確反映」，他預料投資人焦點將轉向「近中期」回春的潛力。

樂觀的分析師也指出，台積電在AI領域的強勢地位展現營收成長的潛力。

不過，投資人仍有許多值得擔心的理由。兩岸地緣政治局面仍然緊張，這也巴菲特決定在去年第4季大幅減碼台積電的原因。此外，瑞聯（Union Bancaire Privee）董事總經理Vey-Sern Ling表示，台積電3月營收「非常疲弱」，周四很可能調降業績展望。

看好台積電的分析師達到20年來最高。/擷自彭博
看好台積電的分析師達到20年來最高。/擷自彭博

台積電 分析師 營收

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