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蘋果首家印度直營門市開張 庫克親自迎接顧客

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果執行長庫克站在孟買蘋果直營店門內，準備迎接顧客。 （路透）
蘋果執行長庫克站在孟買蘋果直營店門內，準備迎接顧客。 （路透）

蘋果執行長庫克今（18）日在印度商業重鎮孟買，主持蘋果在印度第一家直營門市開幕。彭博資訊說，直營店開張有助加速蘋果產品在印度市場的銷售成長。

蘋果首家直營商店開在孟買的高檔商業區，寄望這個人口14億的市場，能令蘋果的全球營收加速成長，同時也成為中國大陸之外的製造替代國。

截自3月的一年當中，蘋果在印度市場的銷售創下近60億美元新高，凸顯印度市場日趨重要。

彭博指出，蘋果籌備直營店開設，花了幾年時間，要符合當地法令，部分銷售產品必須在地採購。蘋果評估印度中產階級正在擴大，帶來誘人商機；同時增加了產品在當地的製造比率。

蘋果2020年先在印度開設網路商店，亦與當地零售業者合作，銷售蘋果產品。由於價格高昂，市占率一直很低。印度是全球第二大行動電話市場，智慧手機市場規模近7億支，iPhone占比只有4%。中國大陸和南韓的平價手機，更吸引印度消費者。

孟買店周二開張後，新德里店周四將接著對外營業。蘋果直營的蘋果商店經常成為觀光景點，是公司產品關鍵的展售據點，也是維修中心。直營門市是個行銷賣點，因為消費者要退換貨或是維修，都變得較方便。

在分散製造地點的貢獻方面，上一個會計年度，蘋果在印度生產iPhone的數量增加兩倍，超過70億支。

蘋果 印度 手機

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