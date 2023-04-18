WSJ：產油大國沙國和阿聯竟也大買俄國折扣求售的石油

阿拉伯聯合大公國，已成為貯油和交易俄國油品的中心。（路透）

俄羅斯 在全球遍尋石油 買家時，卻在意想不到的地方找到了興緻勃勃的貿易夥伴：波斯灣石油資源豐富的產油國。

華爾街日報（WSJ）引述石油業高層和產業分析師報導，西方國家因為俄羅斯侵略烏克蘭而實施制裁、切斷俄羅斯和原有貿易夥伴的關係後，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的國營事業卻趁俄羅斯折扣求售之際買進石油。

儘管美國反對，但波灣國家仍以折扣價買來的俄羅斯石油 供國內消費和煉油之需，同時以市場價格出口自己生產的石油，提高了自身的利潤。

尤其是阿拉伯聯合大公國，已成為貯油和交易俄國油品的中心。由於俄烏戰爭的關係，俄羅斯油品無法輕易銷往全球各地。

全球油藏最豐的國家卻積極買油的這種有違常理的行為，反映了西方制裁所帶來意想不到的後果，也是美國對中東地區影響力減弱的另一明證。

大宗商品數據服務商Kpler指出，去年俄羅斯對阿聯的石油出口增加了兩倍多達到創紀錄的6,000萬桶。 相形之下，去年俄羅斯對另一個大型貿易中心新加坡 的石油出口僅成長13%，至2,600萬桶。

據Kpler統計，俄羅斯每天向沙國出口10萬桶石油，而在俄烏戰爭前幾乎為零。相當於年出口量超過3,600萬桶。