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蘋果NB下單台積3奈米 延後

記者尹慧中、吳凱中／綜合報導
蘋果新筆電傳延後採用台積電3奈米晶片。(資料來源:外電、採訪整理、法人)
蘋果新筆電傳延後採用台積電3奈米晶片。(資料來源:外電、採訪整理、法人)

外電報導，蘋果原規劃要在近期問世的新款15吋MacBook Air筆電當中，首度導入以台積電3奈米生產的M3晶片計畫生變，仍會沿用舊款M2系列晶片。外界認為，此舉意味蘋果首度採用台積電3奈米操刀的新晶片放量時間將延後。

台積電3奈米去年第4季如期量產後，業界高度關注放量生產的進程。市場原本預期，即將問世的新MacBook Air搭載的蘋果自行研發M3晶片將是台積電3奈米放量代表作，如今傳出要「再等等」的消息，意味3奈米大量挹注營運的時間點也會有所耽擱。

對於相關報導，17日截稿前，蘋果公司、台積電皆未評論。法人認為，蘋果一定是台積3奈米首發客戶，但筆電產業庫存調整與景氣變化難免動態修正，一旦M3晶片問世時間延後，蘋果第一款大量導入台積電3奈米生產的晶片恐是今年秋天問世的iPhone 15高階機種採用的最新款A系列處理器。

彭博報導，市場流傳的開發商紀錄顯示，蘋果最近開始測試一款15吋MacBook Air、確保跟App Store第三方應用程式相容，規格暗示蘋果謠傳已久的15吋MacBook Air將發布且將內建效能與M2相當的晶片，而非先前外傳的次代M3晶片，推測由台積電打造的M3晶片預計稍晚才會出爐。

報導指出，Mac系列重大更新要等M3晶片一起釋出，而M3晶片製程會從當前的5奈米提升至3奈米。蘋果也會在今年新iPhone採用3奈米製程生產的處理器。

台積電在今年元月的法說會預告，3奈米將於第3季將開始大幅貢獻營收，在來自高速運算及智慧手機客戶應用驅動下，2023年目標達全產能生產。另外，屬於3奈米家族的N3E製程將於今年下半年量產。

蘋果近期筆電業務也遭逢逆風。

晶片 蘋果 台積電

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