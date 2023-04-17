憤怒鳥成音速小子小弟 SEGA出7.7億美元買開發商Rovio
以音速小子聞名的日本遊戲大廠Sega母公司世嘉颯美控股17日表示，已提議以約7.06億歐元（7.76億美元）收購憤怒鳥遊戲開發商Rovio。Rovio同日表示，已接受這項提案。
彭博資訊報導，Sega 17日聲明表示，已提議以每股9.25歐元和每份選擇權1.48歐元的價碼收購Rovio。Rovio董事會無異議建議股東接受這項已得到49%股東支持的提案，包括Rovio創辦人海德家族在內，也支持這項提案。
Rovio在芬蘭市場的股價17日盤中大漲19%至9.17歐元。自從該公司傳出可能出售消息以來，今年來股價已飆漲逾50%。
以色列遊戲公司Playtika控股今年1月就曾公開表示，要以8.1億美元收購Rovio，但Rovio後來在3月22日表示，與Playtika間的商談已經結束。不過，Rovio當時並未透露是否仍與其他公司進行商談。
由於Sega傳統的小鋼珠和大型機台遊戲事業面臨玩家減少和近幾年防疫限制的衝擊，該公司正加倍努力透過家用和手機遊戲追求長期成長。該公司最知名的遊戲包括音速小子、人中之龍和瘋狂計程車等。
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