憤怒鳥成音速小子小弟 SEGA出7.7億美元買開發商Rovio

音速小子開發商Sega宣布以7.76億美元收購憤怒鳥開發商Rovio。 （路透）

以音速小子聞名的日本遊戲大廠Sega母公司世嘉颯美控股17日表示，已提議以約7.06億歐元（7.76億美元）收購憤怒鳥遊戲開發商Rovio。Rovio同日表示，已接受這項提案。

彭博資訊報導，Sega 17日聲明表示，已提議以每股9.25歐元和每份選擇權1.48歐元的價碼收購Rovio。Rovio董事會無異議建議股東接受這項已得到49%股東支持的提案，包括Rovio創辦人海德家族在內，也支持這項提案。

Rovio在芬蘭市場的股價 17日盤中大漲19%至9.17歐元。自從該公司傳出可能出售消息以來，今年來股價已飆漲逾50%。

以色列遊戲公司Playtika控股今年1月就曾公開表示，要以8.1億美元收購Rovio，但Rovio後來在3月22日表示，與Playtika間的商談已經結束。不過，Rovio當時並未透露是否仍與其他公司進行商談。