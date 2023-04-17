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緬甸主要產區恐禁止開採 錫價飆11% 創九個月最大漲勢

編譯陳苓／綜合外電
緬甸佤邦傳出可能會禁止採錫。 （美聯社）
緬甸佤邦傳出可能會禁止採錫。 （美聯社）

全球錫礦第三大供應國緬甸傳出可能限制主要產區的開採活動，錫價聞訊跳漲11%，創九個月來最大漲幅。

倫敦LME錫價周一（17日）一度大漲11.5%至每噸27,705美元，升抵2月來新高。上海期貨交易所的錫價也飆升10.5%，以漲停收盤。

路透報導，緬甸佤邦中央經濟計畫委員會4月15日發布的文件寫道：「2023年8月1日起，包括探勘、開採、加工的礦業作業將暫停。」這個舉動是要保護此區的剩餘礦產資源，合約尚未到期的業者可以繼續探勘三個月。路透無法獨立證實這份文件的真實性。

佤邦是緬甸錫礦的最大開採區，供給若有中斷，將在全球市場掀起漣漪。中國是錫煉製的龍頭國家，2022年該國進口錫礦77%來自緬甸。據中國海關數據，去年中國進口了187,260噸的緬甸錫礦。

彭博資訊報導，國泰君安期貨在報告中表示：「還不確定是否會真的減產，以及多少產能將受影響。全面喊停將嚴重衝擊中國供給，甚至拖累全球」。國泰君安強調，即便需求維持平淡，供給減少仍會強力拉抬價格。佤邦是自治區，由緬甸武裝勢力「佤邦聯合軍」（United Wa State Army）控制。

是否停產難以確定，新華社也引述消息人士說法表示，這不是佤邦首度發布這類通知，當地的主要工作部門尚未接獲具體通告。

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