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最愛買精品的不是中國 南韓去年爆買LV香奈兒30億美元

編譯葉亭均／綜合外電
三大精品品牌愛馬仕（Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）和香奈兒（Chanel）去年在南韓創下近4兆韓元（約30億美元）的銷售額。（路透）
三大精品品牌愛馬仕（Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）和香奈兒（Chanel）去年在南韓創下近4兆韓元（約30億美元）的銷售額。（路透）

三大精品品牌愛馬仕（Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）和香奈兒（Chanel）去年在南韓創下近4兆韓元（約30億美元）的銷售額。此外，以人均精品消費而言，南韓排名世界第一，達平均每人325美元。

根據這三大品牌韓國分公司4月16日的會計稽核報告，三大精品去年在南韓合計銷售額達3.9338兆韓元（29.9億美元），較前一年激增22%。

南韓人最愛買的品牌是LV。在三大精品品牌中，路易威登韓國公司的銷售額最高，去年營收增加15%至1.69兆韓元（12.9億美元），營業利益膨脹38%至41.77兆韓元；香奈兒韓國公司營收成長30%至1.59兆韓元，愛馬仕韓國公司營收也成長23%至6,502億韓元，後兩家業者去年營業利益分別成長66%與23%。

三大精品品牌在南韓迅速成長的原因是「報復性消費」增加，因為在新冠疫情期間，人們無法出國旅行。即使在2022年面臨高通膨，且利率持續上升，但三家業者仍迎來強勁銷售，而且調漲價格的次數多達四次。

根據市場研究機構歐睿國際（Euromonitor）的數據，南韓精品市場在2021年規模達146.5億美元，在全世界排名第七；不過，以人均消費來看，南韓人均精品消費額排名是世界第一。根據摩根士丹利的資料，南韓人均精品支出額去年為325美元，超過美國的每人280美元與中國的每人55美元。

南韓 營收 疫情

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