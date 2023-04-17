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對他來說只是5億美元的玩具 貝佐斯超級遊艇展開試航

編譯洪啟原／綜合外電
佐斯訂製的超級遊艇Koru在上周駛離荷蘭造船廠、開往西班牙，目前正在西班牙外海，靠近馬約卡島附近試航。（歐新社）
佐斯訂製的超級遊艇Koru在上周駛離荷蘭造船廠、開往西班牙，目前正在西班牙外海，靠近馬約卡島附近試航。（歐新社）

億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）花5億美元訂製的超級豪華遊艇「Koru」，在上周駛離荷蘭的造船廠，開往西班牙，並於12日停泊在西班牙外海，正在馬約卡島附近試航。貝佐斯應該會在今夏收到這艘新遊艇。

彭博資訊引述知情人士報導，Koru從荷蘭開往西班牙的這趟遠程航行，也是海上試航（Sea trial）的一環。船主會測試Koru的航行速度，以確保一切運作正常。Koru在交付給貝佐斯前，可能還會返回造船廠進行最終的微調。

Koru的船身長達127公尺，具有3個桅杆，估計花了貝佐斯超過5億美元。根據彭博億萬富豪指數，現年59歲的貝佐斯目前是全球第三大富豪，身價高達1,262億美元。

另據船舶雜誌Boat International，Koru是全球最大的水上船艇，也是遊艇製造商Oceanco做過最大的遊艇之一。

不過，這艘豪華遊艇曾引發一些風波。荷蘭鹿特丹去年2月傳出計劃暫時拆除一座具有歷史意義的橋梁，以便貝佐斯訂製的Koru能駛向大海。但荷蘭時報（NL Times）報導，遊艇業者Oceanco已經知會市府，正在取消相關後勤計畫，「至少目前如此」。

Oceanco之前申請拆除一部分橋梁以便遊艇通過，導致部分居民感到相當不滿，有人一度在臉書發起活動，稱一旦造船廠讓貝佐斯的超級遊艇下水，就要廣邀眾人去扔雞蛋

貝佐斯 指數 雞蛋

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