解決人口危機 韓將引進更多移工

南韓生育率創下歷史新低。(歐新社資料照片)

為解決人口危機，南韓 政府過去15年已砸下約280兆韓元（2120億美元），但生育率下降的速度仍為舉世最快，因此首爾當局打算引進更多移工。

日經新聞報導，在2022年，南韓女性一生的平均生育數降至0.78，為歷史新低，而首爾女性的生育率更降至0.59。專家預估，在生育危機的影響下，印尼和奈及利亞2050年前的經濟規模可能超越南 韓，使南韓淪落到全球前15大經濟體之外。

此外，若南韓的生育率繼續以目前的速度下降，整個國家在2750年前可能消失。

因此，南韓政府打算開放就業市場，引進更多外國勞工 ，目前已著手研擬多種方式，協助移工取得永久居留權。

外國勞工如今可以透過跨國聯姻，取得法定住所和永居權。自從2000年以來，南韓公民和外國人結縭的數量已激增，目前每十對新婚夫妻就有一對有外國配偶，另一半多來自中國或越南。

已歸化南韓的外籍人士離婚或喪偶後，若再和外國人結婚，則新配偶自動取得南韓公民的身分。

知情人士說，透過這種方式取得南韓公民的東南亞男性已激增。

聖學院大學教授春木育美說，愈來愈多外國人取得南韓永居權，或把南韓作為住所，南韓政府所提供的廣泛支持是一大關鍵，「政府在全國319處設立韓語教室」。