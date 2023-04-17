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蓋茲基金會投資生技新創

編譯洪啟原／綜合報導
微軟創辦人比爾蓋茲與前妻共同創辦的慈善基金會，斥資500萬美元投資法國新創生技業者Smart Immune旗下一項癌症實驗性療法。（美聯社）
微軟創辦人比爾蓋茲與前妻共同創辦的慈善基金會，斥資500萬美元投資法國新創生技業者Smart Immune旗下一項癌症實驗性療法。（美聯社）

微軟創辦人比爾蓋茲與前妻共同創辦的慈善基金會，斥資500萬美元投資法國新創生技業者Smart Immune旗下一項癌症實驗性療法，期盼這項新技術有朝一日能幫助更多人，例如幫助愛滋病毒（HIV）患者重建免疫系統。

英國金融時報（FT）報導，比爾暨梅琳達蓋茲基金會對Smart Immune投資500萬美元，資助對白血病患者實施的一項早期試驗。這項試驗的目標是幫助患者在化療後重建免疫系統。Smart Immune近來也從歐洲創新委員會（EIC）收到1,750萬歐元的資金和股票投資。

對這個基金會而言，這是一項非比尋常的投資，因為該基金會向來專注於應付開發中國家的傳染病。該基金會期盼，這項技術最終能協助全球3,800萬名HIV患者完整重建免疫系統。

Smart Immune研發的這項技術，能誘導幹細胞分化為未成熟的「T細胞」。這些新的T細胞注入人體後，不到100天就會轉為成熟細胞，對於須接受骨髓移植手術來重建免疫系統的免疫缺陷患者是一大福音，意味他們術後重建免疫系統的時間將從以往的18個月大幅縮短。透過此技術分化的T細胞，號稱注入人體後可存活長達十年，而一般T細胞在人體只能存活二~六周。

Smart Immune執行長蘿絲格諾表示，希望在A輪募資籌措5,000萬歐元，以利後續研究。她說：「我們重新強化患者免疫系統的工作，讓全球醫療界感到振奮不已，因為這個概念不只適用於腫瘤領域，也適用HIV這類傳染病。」

Smart Immune共同創辦人卡凡娜表示，原本這項技術是要幫助一出生就飽受免疫系統缺陷所苦的「泡泡嬰兒」。她指出，這是極為巨大的突破，可廣泛應用在更多領域。

於2000年成立的比爾暨梅琳達蓋茲基金會，現為全球最大的私人慈善基金之一。

投資 手術 癌症

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