蓋茲基金會投資生技新創

微軟創辦人比爾蓋茲與前妻共同創辦的慈善基金會，斥資500萬美元投資法國新創生技業者Smart Immune旗下一項癌症實驗性療法。（美聯社）

微軟創辦人比爾蓋茲與前妻共同創辦的慈善基金會，斥資500萬美元投資 法國新創生技業者Smart Immune旗下一項癌症 實驗性療法，期盼這項新技術有朝一日能幫助更多人，例如幫助愛滋病毒（HIV）患者重建免疫系統。

英國金融時報（FT）報導，比爾暨梅琳達蓋茲基金會對Smart Immune投資500萬美元，資助對白血病患者實施的一項早期試驗。這項試驗的目標是幫助患者在化療後重建免疫系統。Smart Immune近來也從歐洲創新委員會（EIC）收到1,750萬歐元的資金和股票投資。

對這個基金會而言，這是一項非比尋常的投資，因為該基金會向來專注於應付開發中國家的傳染病。該基金會期盼，這項技術最終能協助全球3,800萬名HIV患者完整重建免疫系統。

Smart Immune研發的這項技術，能誘導幹細胞分化為未成熟的「T細胞」。這些新的T細胞注入人體後，不到100天就會轉為成熟細胞，對於須接受骨髓移植手術 來重建免疫系統的免疫缺陷患者是一大福音，意味他們術後重建免疫系統的時間將從以往的18個月大幅縮短。透過此技術分化的T細胞，號稱注入人體後可存活長達十年，而一般T細胞在人體只能存活二~六周。

Smart Immune執行長蘿絲格諾表示，希望在A輪募資籌措5,000萬歐元，以利後續研究。她說：「我們重新強化患者免疫系統的工作，讓全球醫療界感到振奮不已，因為這個概念不只適用於腫瘤領域，也適用HIV這類傳染病。」

Smart Immune共同創辦人卡凡娜表示，原本這項技術是要幫助一出生就飽受免疫系統缺陷所苦的「泡泡嬰兒」。她指出，這是極為巨大的突破，可廣泛應用在更多領域。

於2000年成立的比爾暨梅琳達蓋茲基金會，現為全球最大的私人慈善基金之一。