歐最大核反應爐 芬蘭OL3延宕18年開始正常發電

營運商表示，芬蘭奧爾基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3）今天清晨開始正常運轉，在俄羅斯 切斷天然氣 和電力供應的歐洲，這將可提高能源安全。

路透報導，奧爾基洛托核電廠3號機是歐洲最大的核子反應爐。

核能在歐洲仍然存在爭議，主要是出於安全考量。OL3 啟動的消息傳出之際，德國昨天關閉最後3個僅存的反應爐，瑞典 、法國、英國和其他國家則計劃興建新的核電廠。

OL3營運商Teollisuuden Voima先前表示，這座反應爐預計可滿足芬蘭約14%的電力需求，以減少從瑞典和挪威進口的依賴。

TVO發表聲明指出，OL3至少可運轉60年。

TVO執行長譚華（Jarmo Tanhua）在聲明中說：「奧爾基洛托核電廠3號機投入生產將穩定電價，並在芬蘭綠色轉型上扮演重要角色。」

OL3反應爐是芬蘭40多年來第1個新建核電廠，也是全歐洲睽違16年的第1座新建核電廠，於2005年開始建設，原本預計4年後投入營運，但因技術問題延宕。

OL3最初在去年3月首次向芬蘭國家電網提供測試生產，當時預計4個月後開始正常發電，但因為連串故障和停電，數個月後才修復。

俄羅斯去年5月停止對芬蘭的電力出口，後來也停止對芬蘭出口天然氣。