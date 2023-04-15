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供過於求 波蘭、匈牙利禁止從烏克蘭進口穀物與食品

中央社／華沙15日綜合外電報導

波蘭和匈牙利兩國政府今天宣布，將禁止從鄰國烏克蘭進口穀物和其他食品，以保護當地農業。

烏克蘭則對華沙的決定表示遺憾，並稱「單方面的激烈行動，無助加速正面解決各種狀況」。

路透報導，俄羅斯全面入侵烏國並封鎖黑海部分港口後，大量價格低廉的烏克蘭糧食因面臨運輸瓶頸滯留中歐國家，這對當地農產品的價格和銷售造成嚴重影響。

五個東歐國家領導人在上月發給歐盟執行委員會（European Commission）的信中表示，穀物、油籽、雞蛋、家禽和糖等產品的增加規模「前所未見」，因此應考慮對烏克蘭農產品徵收關稅。

供過於求的問題在選舉年度給波蘭執政黨「法律正義黨」（PiS）帶來政治問題，該國的經濟已陷入停滯性通膨（stagflation）。

PiS黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）在一場黨代表會議中宣布，「今天，政府決定制定一項法規，禁止（烏克蘭）穀物輸入或進口波蘭，同時也禁止從烏克蘭進口數十種類型的食品。」

他說，遭禁商品清單將納入「從穀物到蜂蜜產品，非常非常多的東西」。

卡臣斯基還說，波蘭準備開始與烏克蘭談判，以解決糧食問題。

烏克蘭農業政策與食品部則表示，波蘭的禁令違反現有的雙邊出口協議，呼籲雙方透過談判解決問題。

同日稍晚，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府也宣布加入禁令，稱現況會對當地農民造成嚴重影響。

匈牙利並未說明其穀物和食品進口禁令將於何時生效，僅稱禁令將「在6月底到期」。

烏克蘭 歐盟 雞蛋

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