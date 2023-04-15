晶片PC鏈復甦 恐等明年

台灣科技大廠營收下降，顯示晶片和PC需求將下滑，全面復甦有可能要等到明年甚至更晚。（歐新社）

日經報導，蘋果、微軟等19家台灣相關供應鏈的3月營收 總額達1.07兆元（約353億美元），較去年同期大減18.5%，是2013年來最大降幅。19家公司中有16家營收下滑，這是日經追蹤Asia300科技大廠營收十年來，家數最多的一次，顯示晶片 和PC市場需求疲弱，全面復甦可能要等到明年。

IDC研究經理烏布拉尼表示，PC通路庫存「仍遠高於健全的四到六周範圍。即使降價促銷，通路和PC製造商的高庫存情況預期會持續到今年中，甚至可能延續到第3季。」有些製造商認為要到明年或更晚才能全面復甦，主要取決於美國和中國大陸的經濟狀況。

通吃蘋果及微軟等訂單的全球EMS龍頭鴻海集團3月營收年減21%，台積電 3月營收年減15.4%，是近四年來首見。全球第三大PC代工廠廣達電腦也受到沉重打擊，3月營收年減15.9%。

晶片龍頭台積電今年首季營收5,086.33億元，季減18.7%、年增3.6%，罕見未達財測低標；其中，3月營收更創17個月來低點，透露這波半導體庫存修正與地緣政治交錯影響，讓台積電遭遇前所未有的硬仗。

鴻海則對本季營運保守看待，公司表示，考量目前進入大客戶新舊產品轉換期，加上2021年缺料狀況在去年上半年緩解，導致去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，在基期較高下，預估本季營運將較上季與去年同期衰退。

總體而言，台灣科技業者囊括全球80%以上的PC、90%的伺服器、60%以上的半導體，以及80%的電玩遊戲設備訂單，單月銷售數據是這些商品需求的三個月領先指標，反映成品出貨與上架之間的延滯時間。

PC需求疲軟也直接衝擊液晶顯示器製造商和晶片製造商。LCD製造商友達光電3月營收年減31.6%，群創光電營收年減26.8%。在面臨逆風的半導體業，DRAM大廠南亞科技3月營收年減68.1%。