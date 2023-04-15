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新加坡貨幣政策 意外按兵不動

編譯簡國帆、陳律安／綜合報導

新加坡金管局（MAS，央行）14日意外維持貨幣政策不變，為兩年來首見，原因是核心通膨降溫、經濟成長減緩，星元匯率14日應聲走軟。

金管局表示，將維持星元名目匯率政策區間的現行升值速度，因當前的升值路徑已具有足夠的緊縮力道，對維持中期物價穩定也屬適當。該機構指出，雖然核心通膨未來幾個月都將居高不下，但應能在下半年較「明顯」地放緩，今年的核心通膨率均值預料為3.5%~4.5%，整體通膨則預估為5.5%~6.5%。

新加坡的貨幣政策每年制定兩次（4月與10月），並非針對利率，而是以星元匯率為主，引導星元兌一籃子主要貿易夥伴的貨幣匯率升值或貶值，以穩定物價。從2021年10月以來，星國已連五次緊縮貨幣政策。星元兌美元匯率14日重貶0.43%，報1.3278星元兌1美元。但彭博資訊策略師認為，星元表現仍將優於亞幣。

星國也加入澳洲、印度、南韓、加拿大等國的暫停緊縮行列，顯示比起通膨居高不下，這些央行更擔心全球經濟放緩。MAS聲明說，先前的緊縮行動仍在發揮作用，可進一步壓低通膨。

同日，新加坡政府公布，第1季國內生產毛額（GDP）初估只成長0.1%，遠低於去年第4季的2.1%成長率。

金管局表示：「新加坡今年的GDP成長預測將低於趨勢，隨著全球成長的風險升高，國內經濟減緩幅度可能超過預期。」根據初估資料，上季製造業產值萎縮6%，服務業則成長1.8%。

匯率 新加坡 貨幣

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