LVMH上季銷售 帶來好兆頭
全球精品業龍頭路易威登集團（LVMH）今年第1季銷售比去年同期成長17%至210.4億歐元（231億美元），優於市場預期，主要歸功於中國市場回春。LVMH股價13日應聲大漲，帶動其他精品股以及法國和歐洲股市大盤同步上揚。
LVMH於12日公布，就有機銷售而言，旗下最大的時裝與皮件部門上季年增18%至107億歐元（117.6億美元），成長率幾乎是分析師預期的兩倍。中國上季的具體銷售數據並未公布，但財務長紀歐尼透露，上季中國銷售成長率為二位數，且商業活動占全球約80%，顯示改善幅度之大，為全年帶來好兆頭，極度看好今年的中國市場，預期今年的成長將由此市場帶動。
LVMH旗下品牌包括路易威登（LV）、迪奧（Dior）、軒尼詩（Hennessy）、蒂芙尼（Tiffany）等，其營運表現向來是精品業的風向球。該集團13日在巴黎股市盤中一度漲近5%，若漲勢維持至收盤，股價有望再創新高，法國股市也沾光；至於今年來LVMH漲逾25%，市值升抵約4,400億歐元（4,850億美元），居歐洲上市公司之冠，同時也是三年前的兩倍。
其他如歷峰、開雲和愛馬仕等歐洲精品股，今年表現一樣亮眼，同樣受惠於中國市場在新冠疫情後重新開放。
就各地區來看，LVMH上季在日本的有機銷售年增34%，是表現最佳的市場；歐洲以24%居次，不計日本的亞洲成長14%，遠優於去年第4季的下滑8%。
美國市場年增8%，雖優於預期，但主要由較不獨特的美妝連鎖店Sephora貢獻，而且季比零成長。紀歐尼說，美國市場上季的時裝、皮件、珠寶及手表銷售「稍微減緩」，成長陷入停滯，但「目前完全可控」。
至於今年是否還會繼續漲價，紀歐尼表示不會再漲那麼多。
日經新聞報導，今年來全球精品品牌的領導人密集造訪中國，從美妝大廠萊雅（L'Oreal）到歐洲另一家精品巨人開雲的執行長，這幾個月都拜會了當地的政府官員，無非是希望能抓緊中國疫後復甦商機。
根據PwC今年2月公布的最新報告，全球精品市場規模預估到2025年有望達到4,447億美元，比2022年膨脹37%。其中中國市場就占四分之一左右，超越歐美成熟市場。
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