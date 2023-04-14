日經：蘋果NB擬赴泰國生產

「日經新聞」》引述知情人士談話指出，蘋果正與已在泰國設立製造園區的供應商洽談，在當地生產MacBook筆電。（歐新社）

因應地緣政治緊張，蘋果 拉高「非中國大陸製造」占比，繼iPhone前進印度等地生產後，《日經新聞》引述知情人士談話指出，蘋果正與已在泰國 設立製造園區的供應商洽談，在當地生產MacBook筆電。

蘋果供應鏈向來不評論單一客戶與訂單動態，相關報導也未披露是哪一家供應商奪單。業界研判，目前MacBook代工廠中，僅廣達在泰國有設廠，因此該報導指的應該就是廣達，由於廣達泰國廠良率已相當不錯，將可順利擴大接單，助攻營運。

MacBook主要由廣達、鴻海代工，以廣達占比最大。業界人士指出，廣達為國內主要代工廠中，泰國布局相對快的廠商，旗下泰國廠2019年設立，近期地緣政治議題增溫，廣達泰國廠能因應客戶分散產能的要求。

廣達近期營運回溫，3月合併營收 927.59億元，月增11.3%，但較去年同期衰退15.9%；首季合併營收2,661.81億元，年減11.8%。展望後市，由於客戶庫存調整告一段落，廣達看好本季筆電出貨有望優於首季，伺服器全年出貨力拚成長個位數百分比。

廣達近年積極投資泰國廠，據了解，廣達去年資本支出為168.9億元，基於大環境較為保守，今年資本支出預估落在100億元，並會繼續投資泰國。

《日經新聞》指出，蘋果近年來逐步把AirPods、Apple Watch、iPad和MacBook部分產能移出大陸，並已在泰國量產Apple Watch超過一年，因此特地尋找已在泰國設廠的供應商來商談移轉產能的可能性。

《日經新聞》披露，蘋果已與三家在泰國設有據點的供應商討論在泰國為MacBook進行組裝、生產零件與模組的可能性。

一家供應商的高層主管表示：「理想情況下，蘋果要求我們跟進其他蘋果供應商的腳步，在越南為MacBook設廠，但我們提供另一種選項，就是在我們的泰國廠進行生產，泰國廠仍有大量空間可留給蘋果。」