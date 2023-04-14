我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

日經：蘋果NB擬赴泰國生產

編譯葉亭均、記者吳康瑋／綜合報導
「日經新聞」》引述知情人士談話指出，蘋果正與已在泰國設立製造園區的供應商洽談，在當地生產MacBook筆電。（歐新社）
「日經新聞」》引述知情人士談話指出，蘋果正與已在泰國設立製造園區的供應商洽談，在當地生產MacBook筆電。（歐新社）

因應地緣政治緊張，蘋果拉高「非中國大陸製造」占比，繼iPhone前進印度等地生產後，《日經新聞》引述知情人士談話指出，蘋果正與已在泰國設立製造園區的供應商洽談，在當地生產MacBook筆電。

蘋果供應鏈向來不評論單一客戶與訂單動態，相關報導也未披露是哪一家供應商奪單。業界研判，目前MacBook代工廠中，僅廣達在泰國有設廠，因此該報導指的應該就是廣達，由於廣達泰國廠良率已相當不錯，將可順利擴大接單，助攻營運。

MacBook主要由廣達、鴻海代工，以廣達占比最大。業界人士指出，廣達為國內主要代工廠中，泰國布局相對快的廠商，旗下泰國廠2019年設立，近期地緣政治議題增溫，廣達泰國廠能因應客戶分散產能的要求。

廣達近期營運回溫，3月合併營收927.59億元，月增11.3%，但較去年同期衰退15.9%；首季合併營收2,661.81億元，年減11.8%。展望後市，由於客戶庫存調整告一段落，廣達看好本季筆電出貨有望優於首季，伺服器全年出貨力拚成長個位數百分比。

廣達近年積極投資泰國廠，據了解，廣達去年資本支出為168.9億元，基於大環境較為保守，今年資本支出預估落在100億元，並會繼續投資泰國。

《日經新聞》指出，蘋果近年來逐步把AirPods、Apple Watch、iPad和MacBook部分產能移出大陸，並已在泰國量產Apple Watch超過一年，因此特地尋找已在泰國設廠的供應商來商談移轉產能的可能性。

《日經新聞》披露，蘋果已與三家在泰國設有據點的供應商討論在泰國為MacBook進行組裝、生產零件與模組的可能性。

一家供應商的高層主管表示：「理想情況下，蘋果要求我們跟進其他蘋果供應商的腳步，在越南為MacBook設廠，但我們提供另一種選項，就是在我們的泰國廠進行生產，泰國廠仍有大量空間可留給蘋果。」

泰國 蘋果 營收

上一則

財經簡訊

下一則

京東物流開啟組織變革 5年來最大 劉強東親自主導

延伸閱讀

蘋果推材料回收 拚2025年電池使用100%再生金屬

蘋果推材料回收 拚2025年電池使用100%再生金屬
蘋果靠三家台廠讓「印度製」iPhone增兩倍至70億美元

蘋果靠三家台廠讓「印度製」iPhone增兩倍至70億美元
彭博：庫克下周赴印度 親自主持兩家Apple直營門市開幕

彭博：庫克下周赴印度 親自主持兩家Apple直營門市開幕
蘋果不出27吋mini LED顯示器？傳計畫已先暫停

蘋果不出27吋mini LED顯示器？傳計畫已先暫停

熱門新聞

小企業難過 破產數更甚疫前

2023-04-08 02:15
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）

出口台灣占1/3 宏都拉斯養蝦業憂受斷交波及「想跟台灣做生意」

2023-04-07 18:18
洛杉磯及長灘港突然停擺，所有碼頭作業已經停止。台灣的海運公司證實，美國兩大重要港口真的開始罷工，目前知道情況是罷工，但詳細情況業界都在了解情況變化。（路透）

物流全傻了 洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

2023-04-07 06:34
預估經濟衰退最快在第3季出現。（歐新社）

信貸緊縮已展開 經濟衰退恐加速

2023-04-08 02:15

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見